USA - UE: Ponad pól biliona euro w grze

Jeśli władze unijne nie zdołają doprowadzić do porozumienia handlowego ze Stanami Zjednoczonymi, amerykańskie cła uderzą w eksport towarów o wartości blisko 550 mld euro rocznie.

Tak wynika z informacji, jakie przekazał dziś europosłom w Starssburgu komisarz ds. handlu Maros Šefčovič. Jego zdaniem zapowiedziane dotychczas przez Donalda Trumpa podwyżki stawek celnych obejmują 70 proc. unijnych produktów i towarów wysyłanych do USA. A jeśli objęłyby kolejne - na przykład półprzewodniki czy farmaceutyki - to będzie praktycznie 97 proc. eksportu unijnego. Dlatego też najbliższe rozmowy handlowe USA – Unia Europejska będą niezwykle ważne, bez porozumienia dojdzie do faktycznej wojny celnej.

Stąd Maros Šefčovič zapewniał dziś, że władze unijne są są „w pełni zaangażowane w rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi” i preferują kompromisowe rozwiązania. - Sytuacja sama w sobie jest nie do zaakceptowania i nie możemy sobie pozwolić na bezczynność – dodał.

Jeśli nie dojdzie do ustaleń w ciągu kilku tygodni, to na początku lipca amerykańskie cła mogą wejść w życie. Dziś – według medialnych informacji - komisarz Šefčovič, poinformował też w Europarlamencie, że w ostatnim czasie amerykańska administracja wszczęła kolejne dochodzenia, aby ustalić wpływ importu na bezpieczeństwo narodowe USA. A chodzi o leki i medykamenty oraz półprzewodniki, minerały krytyczne a także samochody ciężarowe i części do nich.

Ale władze w Brukseli przygotowały też pomysły ceł odwetowych na wiele amerykańskich towarów. - Jeśli nasze rozmowy z USA nie przyniosą koniecznych rezultatów, będziemy gotowi na alternatywę, której celem będzie przywrócenie równych warunków gry – ostrzegł dziś również unijny komisarz ds. handlu.

I wskazał, że unijne władze przygotowują się postępowań sądowych, gdyby nie udało się zażegnać sporu handlowego z USA, a także negocjuje umowy o wolnym handlu z innymi krajami.

Agnieszka Łakoma