Przed wyborami możliwe lekkie osłabienie złotego

Do końca tygodnia, wobec niepewności co do wyniku II tury wyborów prezydenckich, możliwe jest lekkie osłabienie złotego, a na rynku długu w środę w centrum uwagi znajduje się aukcja sprzedaży obligacji MF, która jednak może być neutralna dla notowań SPW - oceniają ekonomiści.

„Uważamy, iż polskiej walucie trudno będzie w tym tygodniu o istotne podbicie zmienności. W miarę zbliżania się weekendu, a więc II tury wyborów prezydenckich, inwestorzy mogą ograniczać pozycje w złotym doprowadzając do jego niewielkiej przeceny. Celem na ten tydzień – mimo pozytywnych nastrojów globalnych – pozostaje poziom 4,26/EUR” - oceniają ekonomiści ING.

„Na rynku walutowym widzimy większą szansę na kontynuację osłabienia złotego, niż ponowne testy poziomów wsparcia (4,24 na EUR/PLN). Ryzyko polityczne nie pozwala w tej chwili na większą poprawę sentymentu względem polskich aktywów” - podano w porannym raporcie Pekao.

»» Przedwyborcza prognoza dla złotego i innych walut czytaj tutaj:

Druga tura wyborów nie zatrzęsie mocno złotym

Rynek długu

W centrum uwagi rynku długu znajduje się w środę trzecia i ostatnia w maju aukcja obligacji MF. Resort zaoferuje obligacje o terminach 6-9 lat w 7 seriach papierów: OK0128, WS0429, PS0730, DS1033, DS1034, WZ0330 oraz IZ0831.

„Pusty kalendarz makro oraz oczekiwany brak silniejszych impulsów z bazowego FI powinien również sprzyjać neutralnemu przebiegowi sprzedaży krajowego długu przez MF. Jednocześnie, podobnie jak wczoraj, spodziewamy się utrzymania dochodowości 10Y SPW w przedziale 5,50-5,55 proc. na rynku wtórnym” - oceniają ekonomiści Millennium.

„W naszej opinii większą zmienność na rynkach FI może w środę wywołać ewentualna globalna awersja do ryzyka np. na skutek eskalacji napięcia geopolitycznego czy też nowe informacje na temat procedowanej przez amerykański Senat ustawy o wydatkach i podatkach. Jeśli nie nastąpi materializacja żadnego z ww. czynników, krajowe SPW mogą pozostawać w lokalnych trendach bocznych z szansą na mocniejszy ruch kierunkowy pod koniec obecnego tygodnia” - wskazano w porannym raporcie PKO.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Średni wkład własny przekroczył już 290 tys. zł

Walka z epidemią autyzmu. „Rtęć i aluminium w szczepionkach”

Unijne kontrakty zbrojeniowe już nie dla USA?

»»Karol Nawrocki na kongresie CPAC: Chcemy aby Polska była bezpieczna – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24