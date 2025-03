Jak w Northvolt wyparowało 15 mld dol.

Unia nieprędko będzie mieć własnego giganta w produkcji akumulatorów do aut elektrycznych – nadzieje, że zostanie nim koncern Northvolt upadły wraz z ogłoszeniem jego bankructwa. Nie pomogli wpływowi udziałowcy i 15 mld dolarów, jakie zainwestowali. To kolejny dowód, jak trudno stworzyć potentata czystych technologii, nawet przy wsparciu politycznym i z agendą klimatyczną Europy.

O tym, że Northvolt ma poważne problemy finansowe było wiadomo w ubiegłym roku, a jesienią firma zapowiadała restrukturyzację. Teraz wiadomo, że okazała się bezskuteczna. „Pomimo wsparcia płynnościowego od naszych pożyczkodawców i kluczowych kontrahentów, firma nie była w stanie zabezpieczyć niezbędnych warunków finansowych, aby kontynuować działalność w obecnej formie” 12 marca szefowie ogłosili, że złożyli wniosek o upadłość, informując, że „zbadali wszystkie dostępne środki, aby zapewnić firmie realną przyszłość finansową i operacyjną”, a problemy czyli wyzwania to rosnące koszty kapitałowe i niestabilność geopolityczna, skutkująca zakłóceniami w łańcuchu dostaw i wahania popytu.

Menedżerowie Tesli i wielkie fundusze

Szwedzką firmę założyli dziewięć lat temu dwaj byli dyrektorzy Tesli Peter Carlsson i Paolo Cerruti, stawiając sobie ambitny cel, by nawiązać konkurencję gigantami z Chin jak CATL i BYD. Firma pozyskała ponad 15 miliardów dolarów od inwestorów, a na tej liście są potentaci jak mega fundusz Black Rock (który ostatnio – po wygranej Donalda Trumpa wycofał się ze wspierania czystych technologii), Goldman Sachs, Volkswagen, Baillie Gifford i współzałożyciela Spotify Daniela Eka. Według medialnych informacji problemy firmy narastały z powodu m.in. rosnącego zadłużenia, i ograniczonych możliwości produkcji, ale także przez to, że był zależny od chińskiego sprzętu. Upadłość dotyczy Northvolt AB i jego szwedzkich spółek zależnych, a sąd tego kraju będzie nadzorować proces upadłości, w tym sprzedaż jej aktywów oraz uregulowanie zaległych zobowiązań. Na razie nie ma mowy o upadłości zakładów w Niemczech i za oceanem, ale ich przyszłość nie jest pewna.

Cześć kryzysu branży motoryzacyjnej

Upadłość Northvolt ,choć firma nie jest producentem samochodów, to jednak jeszcze jeden przykład słabości europejskiej branży motoryzacyjnej, której władze unijne (przy akceptacji większości państw członkowskich) nakazały przejście na elektromobilność i - w szybkim tempie - ograniczenie emisji w ramach polityki Zielonego Ładu i ratowania klimatu. Problemy jakie mają potentaci Volkswagen, Mercedes czy Stellantis, zmuszeni do ograniczenia produkcji tradycyjnych samochodów spalinowych pomimo słabszego od oczekiwań popytu na elektryki i silnej konkurencji z Chin, spowodowały, że Bruksela musiała zaproponować ulgi i złagodzić wymagania emisyjne. W ubiegłym tygodniu oficjalnie o tym poinformowała Komisja Europejska, ale trudno ocenić, czy po ogłoszeniu bankructwa Northvolt ponownie przeanalizuje i zweryfikuje zobowiązania bloku do rozwoju elektromobilności.

Jednocześnie czasopismo „Nature Energy” opublikowało analizę Instytutu Fraunhofera ds. Badań nad Systemami i Innowacjami, z której wynika (jak pisze portal Briefing Table), że unijny osiągnięcie celu czyli 90-procentowej samowystarczalności w zakresie baterii do 2030 r. jest mało prawdopodobne.

Agnieszka Łakoma

