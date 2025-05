Bankowcy: oprocentowanie kredytów już spada

Oprocentowanie kredytów spada i powinno dalej spadać. Obniża się inflacja, więc rynek spodziewa się dalszych cięć stóp procentowych. Rośnie zdolność kredytowa Polaków – wskazuje Związek Banków Polskich.

Przy inflacji na poziomie 4,9 proc. w 2025 r., po majowej obniżce stóp procentowych jest jeszcze przestrzeń do cięć o 50 punktów bazowych w 2025 r. Przy inflacji 4,7 proc. obniżka mogłaby wynieść jeszcze 75 pb – wynika z materiałów prezentowanych przez Związek Banków Polskich podczas dzisiejszej konferencji prasowej. Jak mówił prezes ZBP Tadeusz Białek, kolejne decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych zostaną podjęte przez Radę Polityki Pieniężnej prawdopodobnie we wrześniu.

Rośnie zdolność kredytowa

WIBOR antycypuje przyszłość, czyli odzwierciedla oczekiwania rynku co do przyszłych stóp procentowych, jest wskaźnikiem wyprzedzającym (ang. leading indicator) dla spodziewanej polityki pieniężnej i warunków rynkowych. Oparte na nim oprocentowanie kredytów spadało więc już przed posiedzeniem majowym RPP, podczas którego zdecydowano o obniżce stóp. Spadek WIBOR-u zaczął się praktycznie tuż przed posiedzeniem kwietniowym RPP, kiedy Rada zmieniła ton na bardziej „gołębi”.

Wraz ze spadkiem stóp spadły również raty kredytów. Według szacunków ZBP, przy dzisiejszych stopach skumulowana suma rat odsetkowych w okresie spłaty będzie niższa o 41,3 tys. zł (o 9,38 proc., prawie 176 zł miesięcznie), zaś uwzględniając ewentualne tegoroczne przewidywane obniżki (po 0,25 punktów procentowych w lipcu i we wrześniu, według prezentacji ZBP) spadnie o 63,7 tys. zł (o 14,5 proc., 273,13 zł miesięcznie). ZBP przeprowadził symulację przy następujących założeniach: kredyt o ratach annuitetowych (równych przez cały okres kredytowania), zmiennoprocentowy, zaciągnięty w styczniu 2025 r. na okres 20 lat, w kwocie 450 tys. zł przy WIBOR 3M = 5,86 proc. i marży wynoszącej 1,94 proc. Małżeństwo zarabiające dwie średnie krajowe, które dotychczas miało zdolność do zaciągnięcia kredytu w kwocie ok. 640 tys. zł, dziś może przy tej samej wysokości rat uzyskać kredyt w wysokości ok. 670 tys. zł. W 2026 r. będzie miało zdolność wyższą o 130 tys. zł.

Co ze stałym oprocentowaniem?

Według opublikowanego przez Związek Banków Polskich raportu AMRON-SARFiN., na rynku widoczna jest tendencja spadkowa liczby czynnych umów kredytowych – na koniec marca było ich 2,19 mln, mniej o ponad 356 tys. niż w rekordowym 2021 roku .Jak mówił Jacek Furga podczas konferencji prasowej, wynika to m.in. z szybszej spłaty kredytu niż deklarowane 25-35 lat; z reguły jest to 17-18 lat.

Jacek Furga zwrócił uwagę na spadek udziału kredytów o stałym oprocentowaniu w I kwartale tego roku. Do tej pory, od II kw. 2024 roku, ich udział ilościowy systematycznie rósł, osiągając w IV kw. zeszłego roku ponad 88 proc. W I kw. tego roku zmniejszył się do 79,88 proc. (ta sama tendencja jest widoczna pod względem wartości kredytów). – Na razie nie wiadomo, czy jest to symptom zmiany – mówił Jacek Furga. Być może kredytobiorcy spodziewając się obniżek stóp, chętniej wybierają kredyt o zmiennym oprocentowaniu, ale na wyciąganie tak daleko idących wniosków jest jeszcze za wcześnie.

Według raportu, rynek jest stabilny zarówno pod względem wartości udzielanych kredytów (ze średnią w przedziale 417-424 tys. zł od I kw. 2024 do I kw. 2025), struktury (największy udział, sięgający 25 proc., należy do kredytów w przedziale od 500 tys. zł do 1 mln zł), jak i okresem kredytowania (dominuje okres od 25 do 35 lat).

Stanisław Koczot

