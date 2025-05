Czy cła na nawozy z Rosji nie zaszkodzą rolnikom?

UE ma wystarczające moce produkcyjne jeśli chodzi o nawozy, by z nadwyżką pokryć zapotrzebowanie rynku - ocenił szef Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Tomasz Zieliński odnosząc się do decyzji ws. ceł na rosyjskie nawozy. Dodał, że liczy na to, iż nowe taryfy znacząco ograniczą ich import z Rosji.

Parlament Europejski poparł w czwartek w głosowaniu w Brukseli podniesienie ceł na nawozy importowane do UE z Rosji i Białorusi. Projekt nowego rozporządzenia zakłada, że wzrost taryf na nawozy z Rosji i Białorusi będzie następował stopniowo w okresie trwającym trzy lata.

Zablokowanie presji politycznej Rosji

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) podkreślił w rozmowie z PAP, że wprowadzenie ceł na import nawozów z Rosji i Białorusi do UE to sygnał, że Europa nie będzie tolerować wykorzystywania eksportu nawozów i żywności przez Rosję jako narzędzia presji politycznej.

Jego zdaniem decyzja Parlamentu Europejskiego, to też bardzo dobry ruch w stronę zabezpieczenia żywnościowego Europy. „Bezpieczeństwo nabiera dzisiaj nowego, głębszego wydźwięku. To dziś znacznie więcej, niż tylko bezpieczeństwo militarne. Tak samo istotne jest bezpieczeństwo żywieniowe, jak i zabezpieczenie całego łańcucha wartości i dostaw funkcjonowania gospodarczego Europy” - powiedział Zieliński.

Zwrócił on jednocześnie uwagę, że oprócz kwestii bezpieczeństwa żywnościowego równie istotnym jest, by ”nie finansować reżimu rosyjskiego i jej gospodarki przez kupowanie nawozów„. Jak zaznaczył, kupowanie rosyjskich nawozów jest tożsame z finansowaniem działań wojennych w Ukrainie.

Koniec uzależnienia od dostaw z Rosji

Według Zielińskiego wprowadzenie ceł zabezpiecza i zwiększa ochronę przed przejęciem rynku, dyktowaniem cen i warunków. „Czyli tak naprawdę eliminuje możliwości uzależnienia od tak niestabilnego dostawcy, jakim jest Rosja” - zaznaczył.

„Dla Polski jest to także bardzo ważny sygnał, m.in. dla producentów lokalnych, że będą mogli rozpocząć odbudowę swojej konkurencyjności i pozycji rynkowej” - dodał prezes PIPC.

Zdaniem Zielińskiego Europa ma wystarczające moce produkcyjne jeśli chodzi o nawozy, by ”nawet z nadwyżką pokryć zapotrzebowanie rynku wspólnotowego„.

Pytany, jak bardzo udział Rosji w imporcie nawozów do UE może się zmniejszyć przez trzy lata wzrastania taryf, przypomniał że kraj ten prowadzi politykę handlową z wykorzystaniem, innych krajów i regionów. „To właśnie przez nie liczne produkty trafiają do Europy. Liczymy na to, że wprowadzenie taryf znacząco i odczuwalnie ograniczy import. Natomiast trudno jest przewidzieć, czy wyeliminuje go do zera. Obawiam się, że nie” - powiedział.

Scenariusz zwiększania mocy produkcyjnych

„Biorąc pod uwagę funkcjonującą politykę obrotu nawozami, importerzy z innych regionów, nie objętych unijnymi cłami, będą musieli się dostosować do nowych warunków funkcjonujących w UE. Unijni producenci będą sukcesywnie zwiększać swoje moce produkcyjne, co znacząco zmniejszy miejsce na nawozy spoza wspólnoty” - dodał Zieliński.

Ekspert zaznaczył, że z perspektywy Polski najważniejsze jest to, żeby wprowadzić dodatkowe mechanizmy zabezpieczające i uszczelniające krajowy rynek. Spośród nich wymienił m.in.: wprowadzenie rejestru firm, uszczelnienie obrotu poprzez weryfikację wymogów i pochodzenia nawozów.

Prezes PIPC podkreślił, że istotnym elementem jest też wzmocnienie kontroli celnych. „To dodatkowa szansa na zwiększenie transparentności całego rynku, zwiększenia ochrony producentów i rolników przed tą nieuczciwą konkurencją. To także ochrona przed często nawet nieświadomym uczestnictwem w obchodzeniu sankcji” - podsumował Tomasz Zieliński.

Jakub Janota (PAP), sek

