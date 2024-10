PZU wypłaciło 181,5 mln zł odszkodowań powodziowych

PZU wypłaciło prawie 181,5 mln zł zaliczek i odszkodowań z tytułu szkód powstałych w wyniku wrześniowej powodzi na południu Polski - poinformowało biuro prasowe ubezpieczyciela.

„Według stanu na poranek 3 października 2024 r. sumaryczna wartość wypłaconych na ten dzień zaliczek i odszkodowań wyniosła blisko 181,5 mln zł” - przekazało biuro prasowe PZU.

Prezes PZU Artur Olech poinformował w czwartek w mediach, że PZU dotychczas wypłaciło powodziowe zaliczki lub pełne odszkodowania w ramach 30 tys. polis i przyjęło 39 tys. zgłoszeń.

Z opublikowanych w czwartek danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że na terenach objętych powodzią zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 10 tys. obiektów, a 746 zagraża lub może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

»» O wypłacie odszkodowań dla powodzian czytaj też tutaj:

Dlaczego iskrzy między ubezpieczycielami i powodzianami

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in. PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma ok. 34,2 proc. akcji.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polska przegrywa w TSUE. Klęska branży transportowej

Obajtek: Europa budzi się w zakresie Zielonego Ładu

»» Dlaczego nie zrezygnujemy z gotówki tłumaczy red. Stanisław Koczot na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: