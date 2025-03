Marka Link4 zostanie – obiecuje PZU

Decyzja w sprawie przyszłości Link4 w strukturach Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zapadnie w ciągu kilku miesięcy, ale na pewno marka ta zostanie utrzymana, zapowiedział p.o. prezesa PZU Andrzej Klesyk.

„Wydaje mi się, że za parę miesięcy będziemy w stanie to przedstawić przyszłość link4 w strukturach grupy PZU” – powiedział Klesyk podczas konferencji prasowej.

„Jest to pewnego rodzaju aberracja, że spółka ubezpieczeniowa, taka jak PZU posiada spółkę ubezpieczeniową, taką jak Link4, gdzie oferta jest niemal identyczna. Wartość dla klienta tych dwóch spółek bardzo mocno się połączyła. Powinniśmy zostawić brand, a jak to będzie zorganizowane wewnątrz - to klienta nie obchodzi” – zaznaczył.