Tąpnięcie w przemyśle! Drastyczny spadek prognoz

Indeks Menadżerów Zakupów PMI polskiego sektora przemysłowego wyniósł 47,1 pkt w maju 2025 r. wobec 50,2 pkt w poprzednim miesiącu, poinformował S&P Global. W maju prognozy produkcji na najbliższe 12 miesięcy znów się pogorszyły – Wskaźnik przyszłej produkcji oddalił się jeszcze bardziej od rekordowego wyniku z marca (najwyższego od 45 miesięcy) i odnotował najniższą wartość od początku 2025.

„W maju polski PMI spadł z kwietniowego poziomu 50,2 poniżej neutralnego progu 50,0, rejestrując wartość 47,1 i sygnalizując najostrzejsze pogorszenie koniunktury w przemyśle od czerwca 2024. Ponadto był to najbardziej znaczący spadek głównego indeksu od czerwca 2022 (o 3,1 pkt). W maju cztery z pięciu kluczowych komponentów wskaźnika PMI (nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zapasy pozycji zakupionych) miały na niego negatywny wpływ. Tymczasem czas dostaw nieco pociągnął go w górę” - czytamy w komunikacie.

Popyt na polskie wyroby przemysłowe gwałtownie osłabł

Popyt na polskie wyroby przemysłowe gwałtownie osłabł w maju, a nowe zamówienia spadły drugi miesiąc z rzędu, w dodatku w najszybszym tempie od sześciu miesięcy. Według ankietowanych firm spadek wynikał ze słabszych warunków rynkowych, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym oraz budowlanym, jak również z braku inwestycji, podano także.

„W maju wyhamowało ożywienie w polskim przemyśle obserwowane w 2025 r. Szybszy spadek nowych zamówień wpłynął negatywnie na produkcję, zakupy i zatrudnienie. W efekcie PMI odnotował najostrzejszy spadek m/m od prawie trzech lat, a pozytywny wpływ na główny indeks miał jedynie czas dostaw dostawców. Oczekiwania dotyczące wzrostu produkcji w maju jeszcze bardziej osłabły, po tym jak w kwietniu zostały mocno nadszarpnięte z powodu zmienności na rynkach finansowych i niepewności związanej z taryfami celnymi. Wskaźnik przyszłej produkcji spadł do najniższego poziomu od początku 2025 r., rejestrując wartość poniżej swojej długoterminowej średniej” - skomentował dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.

„Będziemy z niecierpliwością oczekiwać danych czerwcowych, które pokażą, czy sektor wytwórczy odzyska dynamikę, wkraczając w lato” - dodał.

Konsensus rynkowy wynosił 50,4 pkt.

Analityk Lewiatana: bańka oczekiwań pękła

„Z nieskrywanym smutkiem musimy stwierdzić, że nasza teza o tylko chwilowej poprawie nastrojów stała się faktem. PMI po trzech miesiącach wzrostu ponownie spadł poniżej granicy 50 pkt. Od blisko trzech lat nie obserwowaliśmy takiego tąpnięcia tego wskaźnika. Bańka oczekiwań co do popytu i związanych z nim napływających nowych zamówień pękła i to dość szybko” - wskazał Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.

Zwrócił uwagę, że zmniejszony popyt w niewielkim stopniu przyczynił się do wyhamowania cen produktów gotowych. „Patrząc jednak na kompozycję inflacji to jednak usługi w większym stopniu decydują o jej poziomie aniżeli wyroby sektora przemysłowego. Całości tego smutnego obrazu dopełnia spadek zatrudnienia, związany głównie z oczekiwanym mniejszym zapotrzebowaniem na pracowników oraz rosnącymi kosztami działalności” - dodał.

„Gdyby potraktować PMI jako rzeczywiście wskaźnik wyprzedzający, to możemy oczekiwać mniej entuzjastycznych, twardych danych z polskiego przemysłu. Produkcja już osłabła w branżach, które nie są związane z eksportem, teraz zapewne dołączą do zestawienia te, których eksport wyraźnie w PMI spowolnił” - podsumował Zielonka.

ISBnews, sek

