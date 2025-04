Nastroje konsumenckie pod psem. Głęboki spadek!

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 1,3 pkt proc. m/m i wyniósł minus 16,5 pkt w kwietniu br., wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

„W kwietniu 2025 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 16,5 i był o 1,3 pkt proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca” - czytamy w komunikacie.

Coraz gorzej oceniana przyszła sytuacja ekonomiczna

Spośród składowych wskaźnika najbardziej pogorszyły się oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 4,1 pkt proc. i 1,8 pkt proc.). Niższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (spadki odpowiednio o 1,6 pkt proc. i 0,2 pkt proc.). Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,1 pkt proc.).

W odniesieniu do kwietnia 2024 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 5 pkt proc.

„Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 11,8. Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy spadek odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 3,6 pkt proc.). Dla pozostałych składowych wskaźnika spadki kształtowały się następująco: 2,5 pkt proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy, 1,6 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 0,2 pkt proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju” - czytamy dalej.

W kwietniu br. WWUK osiągnął wartość o 5 pkt proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2024 r.

W okresie okresie 7-16 kwietnia 2025 r. przeprowadzono 1 324 wywiadów.

Analityk Lewiatana: To ostatnie badanie opinii Polek i Polaków przed majowymi wyborami prezydenckimi

Bieżący wskaźnik nastrojów spadł do wartości -16,5 pkt., pogorszył się również wskaźnik oczekiwań, który obniżył się z poziomu -9,8 pkt. do -11,8 pkt. To ostatnie badanie opinii Polek i Polaków przed majowymi wyborami prezydenckimi - wskazuje w komentarzu do wyników badania GUS Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.

Czy da się z niego wyczytać, kto ma większe, a kto ma mniejsze szanse na prezydenturę? Nie do końca, choć widać, że dwa główne wskaźniki od czasu zmiany rządu uległy znaczącej poprawie. Nie jest to wskaźnik popularności partii politycznych, ale daje pewną przewagę w wyścigu kandydatowi z obecnie największej partii w polskim parlamencie.

Dodatkowo pogarszają się wskaźniki wskazujące na słabnący popyt konsumpcyjny. Mamy ponownie ujemny dwucyfrowy wynik (-10 pkt.) dla wskaźnika dotyczącego obecnych możliwości dokonywania ważnych zakupów. Analogicznie zachowuje się też wskaźnik dotyczący przyszłości, przy czym jego wartość jest blisko trzykrotnie niższa (-27,5 pkt.) - stwierdza Mariusz Zielonka.

ISBnews, materiały prasowe Konfederacji Lewiatan, sek

