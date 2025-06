Jak deregulacja z pomocnika staje się drapieżnikiem?

Dziennik „Puls Biznesu” alarmuje, że deregulacja zmieniła kierunek i zamiast pomóc przedsiębiorcom, pomoże resortowi finansów w załataniu dziury budżetowej. Czy to koniec marzeń o uproszczeniu systemu podatkowego? Cóż szkodzi obiecać? – ciśnie się na usta…

Przy okazji realizacji podatkowych postulatów deregulacyjnych zespołu Rafała Brzoski resort finansów chce pogorszyć sytuację podatników i wyciągnąć odsetki z ich innej kieszeni - alarmuje portal dziennika „Puls Biznesu” pb.pl.

Jak resort finansów deregulację zderegulował

Zmiany podatkowe są jednym z filarów deregulacyjnych zespołu Rafała Brzoski. Wśród nich na głównym miejscu jest m.in. zapobieganie tzw. hodowli odsetek przez sztuczne wydłużanie kontroli przez skarbówkę. Obecnie nie ma żadnych terminów i po zakończeniu kontroli podatkowych i celno-skarbowych firma musi zapłacić odsetki za cały czas ich trwania, często za okres wielu miesięcy, a nawet lat. Postulat zespołu Brzoski został zaakceptowany przez rządowy zespół deregulacyjny kierowany przez ministra Macieja Berka. Na konkretne zapisy projektu ustawy miał to przekuć resort finansów. Owszem, wpisał to zabezpieczenie do projektu, lecz równocześnie dodał niekorzystne dla firm regulacje torpedujące pozytywny wpływ zmiany głównej. Najnowsza wersja projektu MF pojawiła się 12 czerwca – wskazuje pb.pl.

Z przykrością stwierdzamy, że zdecydowana większość naszych postulatów nie została uwzględniona. Nowelizacja, choć deklaratywnie ukierunkowana na deregulację, w praktyce może zwiększyć niepewność prawną podatników i przyczynić się do dalszego wydłużania postępowań kontrolnych — mówi pb.pl Tomasz Rolewicz, szef komisji prawnej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Zamiast ułatwienia uderzenie w biznes?

MF zapisało bowiem w projekcie, że gdy dojdzie do zawieszenia kontroli podatkowej czy celno-skarbowej, to znika maksymalny 6-miesięczny termin naliczania odsetek.

— To bardzo niekorzystny dla podatników przepis. Organy skarbowe mogą zawieszać kontrole pod jakimkolwiek pretekstem, np. rzekomej konieczności sprawdzenia czegoś, zebrania jakichś informacji lub dokumentów czy przesłuchania kolejnych świadków. (…) Byłby to wytrych pozwalający urzędnikom obejść regulację blokującą wydłużanie kontroli w celu hodowania odsetek. Tak być nie może, ponieważ doszłoby do uśmiercenia rozwiązania postulowanego przez zespół deregulacyjny, które uzyskało akceptację zespołu ministra Macieja Berka — mówi pb.pl Tomasz Rolewicz.

Oprac. Sek

