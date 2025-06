Polacy nie chcą elektryków. Program „NaszEauto”- „Nie wypłacono z niego ani grosza”

Program „NaszEauto” okazał się porażką. Polacy nie chcą elektryków, a ci, którzy dali się przekonać, mają teraz kłopoty.

Program NaszEauto ruszył w lutym 2025 r.

Do tej pory nie wypłacono z niego ani grosza. Ekstremalnie niskie jest też tempo zatwierdzania wniosków. Przypomnijmy, że to priorytetowy rządowy program o rekordowym budżecie 1,61 mld zł finansowanym z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Pozwala na uzyskanie nawet 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji do zakupu lub leasingu/wynajmu długoterminowego elektrycznego samochodu osobowego. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne i jednoosobowe działalności gospodarcze” - czytamy w Pulsie Biznesu.