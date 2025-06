Upadek jest bliski. PKP Cargo ogłasza: zwolnienia cz.2!

PKP Cargo informuje, ze drugi etap zwolnień grupowych planowany jest na 2026 r.

Cel działań prowadzonych w ramach restrukturyzacji to ratowanie firmy i przywrócenie jej rentowności - poinformował we wtorek zarząd spółki.

Zarząd przypomniał, że przedstawiony związkom zawodowym plan zwolnień został podzielony na dwa etapy. Pierwszy, przewidziany na 2025 rok, związany jest – jak podano – z blisko 10-proc. spadkiem masy przewozowej oraz około 20-proc. spadkiem cen w ujęciu rocznym. Drugi etap uzależniony jest od sytuacji rynkowej i jego realizacja będzie rozważana jedynie w przypadku braku poprawy w segmencie kolejowych przewozów towarowych.

Zwolnić, czy nie zwolnić pracowników?

PKP Cargo podkreśla, że możliwe jest ograniczenie planowanej redukcji etatów, jeśli pojawią się nowe zlecenia przewozowe, m.in. związane z kontraktami infrastrukturalnymi lub wzrostem przewozów intermodalnych.

Popełniono przestępstwo? Wojna pracowników z zarządem

We wtorkowym komunikacie zarząd przewoźnika odniósł się do poniedziałkowej zapowiedzi Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) w sprawie planowanego złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członka zarządu PKP Cargo w restrukturyzacji Sebastiana Millera odpowiedzialnego za sprawy operacyjne.

Zarząd spółki odpiera zarzuty ZZM jakoby działania podejmowane w ramach restrukturyzacji miały prowadzić do osłabienia zdolności operacyjnych spółki czy negatywnie wpływać na bezpieczeństwo transportowe kraju.

Zarząd ma już odpowiedź?

Według zarządu „tego typu groźby kierowane do jednego z członków zarządu są niepotrzebne i nikomu nie służą”. „Teraz należy skupić się na dialogu i wypracowaniu optymalnych rozwiązań” - stwierdziły władze PKP Cargo.

Od kiedy Donald Tusk jest premierem….nic nie sprzyja

Spółka podkreśla, że jej sytuacja finansowa jest trudna, a od początku 2025 roku rynek przewozów towarowych w Polsce i Europie wyraźnie hamuje. W okresie styczeń–kwiecień PKP Cargo odnotowało blisko 5-proc. spadek przewiezionej masy ładunków rok do roku. Równocześnie firma zmaga się – jak wskazano – z „wieloletnimi zaniedbaniami” oraz skutkami tzw. decyzji węglowej.

Głos związkowców!

ZZM poinformował w poniedziałek, że zapowiedziane przez zarząd zwolnienie 839 maszynistów, 232 rewidentów taboru i 169 członków drużyn manewrowych „prowadzi do trwałego ograniczenia zdolności operacyjnych spółki” i może mieć wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu transportowego oraz bezpieczeństwo narodowe.

Pismo do prezydenta Andrzeja Dudy

W ostatni piątek NSZZ Solidarność PKP Cargo poinformował, że wystosował pisma do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska ws. planowanych zwolnień grupowych w spółce. Związkowcy apelują o podjęcie działań mających na celu ich zatrzymanie.

6 czerwca PKP Cargo w restrukturyzacji poinformowało o planowanym przeprowadzeniu kolejnych zwolnień grupowych w firmie. Wskazano wówczas, że mogą one objąć do 2429 osób - do 1041 pracowników w 2025 roku oraz do 1388 w 2026 roku w różnych grupach zawodowych. Zwolnienia miałyby zostać zrealizowane do 30 września 2026 r., z tym że te przewidziane na bieżący rok miałyby odbyć się do końca lipca.

Polacy pójdą na bruk!

PKP Cargo po raz drugi w ciągu roku informuje o zamiarze przeprowadzenia zwolnień. W lipcu ubiegłego roku zarząd spółki zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki. Efektem tego procesu było zmniejszenie zatrudnienia o 3665 pracowników. Obecnie PKP Cargo zatrudnia ok. 10 tys. osób.

Polska Grupa PKP Cargo

Grupa PKP Cargo oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. W lipcu 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo. PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Udział PKP S.A. w kapitale PKP Cargo wynosi 33,01 proc., fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 12,08 proc., a pozostali akcjonariusze - 54,91 proc.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Airbus dostarczy 84 samoloty dla PLL LOT

Jak deregulacja z pomocnika staje się drapieżnikiem?

Nadchodzi rewolucja! Procesory bez użycia krzemu

»»Mieszkańcy nie chcą wiatraków! Sprzeciw jest lekceważony! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!