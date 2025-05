„Sieci”: Ostatnia prosta kampanii

Nowy numer „Sieci” przynosi podsumowanie zbliżającej się ku końcowi kampanii wyborczej. „A na dwa tygodnie przed pierwszą turą wyborów kandydat popierany przez PiS idzie wręcz łeb w łeb z głównym faworytem. O tym, w jakim miejscu prezydenckiej bitwy jesteśmy, świadczy m.in. agresja, po jaką sięga sztab Trzaskowskiego w stosunku do Nawrockiego” – czytamy na łamach tygodnika.

Blisko, coraz bliżej

Wyniki sondażowe jasno pokazują, że coraz więcej Polaków widzi Karola Nawrockiego w roli prezydenta RP. Marek Pyza w artykule „Blisko, coraz bliżej” wyjaśnia, dlaczego ten sukces może budzić zaskoczenie.

Kandydat spoza polityki, nieznany większości Polaków, mierzący się z olbrzymią przewagą medialną głównego konkurenta, kilkudziesięciomilionowym mankiem na koncie po bezprawnej decyzji ministra finansów o zabraniu Prawu i Sprawiedliwości budżetowych pieniędzy. Choćby z tych powodów Rafał Trzaskowski miał prawo uznać, że tylko jakaś nieprzewidywalna katastrofa zagrodzi mu drogę do pałacu prezydenckiego. I ta katastrofa już się wydarzyła – czytamy w artykule.

Zeszłotygodniowa konwencja Nawrockiego pokazała nie tylko siłę samego kandydata, ale także ogrom wsparcia, jakie go otacza. Szczególnie wzruszenie przyniósł moment, kiedy Andrzej Duda określił go jako następcę śp. Lecha Kaczyńskiego.

Dwukrotny zwycięzca wyborów prezydenckich dał jasny sygnał: Polska jest w głębokim kryzysie i potrzebuje strażnika, jakim może być tylko Karol Nawrocki. Andrzej Duda wypunktował najważniejsze grzechy obecnie rządzących i określił, o co toczy się gra: „Żeby Polska mogła się rozwijać spokojnie, potrzebny jest prezydent, który dba o to, by Polska nadal szła drogą demokracji, dba o to, by polskie państwo było silne, pilnowało spraw słabszych, dba o to, by polskie państwo nie musiało bać się silnych, ale który przede wszystkim pilnuje tego, by w Polsce zwyciężała uczciwość, a nie cynizm i draństwo”. Nawet Agata Szcześniak konkludowała w OKO.press, że po konwencji „PiS jest uskrzydlony” i przyznaje, że tym ostatnim zdaniem prezydent Duda określił stawkę wyborów – pisze Marek Pyza.

„Łyso wam?”

Konrad Kołodziejski w artykule „Łyso wam?” podsumowuje „sukcesy” PO i jej przedstawiciela w wyścigu prezydenckim są powszechnie znane. O luksusowym szalecie czy niemieckich drzewkach już chyba każdy słyszał, ale powodów do dumy formacja rządząca ma znacznie więcej.

O tym, z czego najbardziej dumna jest Platforma, najłatwiej jest się dowiedzieć podczas kampanii wyborczej. To właśnie w jej trakcie Rafał Trzaskowski nakreślił przed Polakami swoją wizję kraju i prezydentury. Będziemy się licytować z najlepszymi. „Prezydent powinien pokazywać całemu światu, że nie mamy żadnych kompleksów, że możemy podbijać rynki na całym świecie” – mówił wyraźnie podekscytowany na wiecu w Ostrowcu Świętokrzyskim. I wyjął słoik ogórków. To dzięki Trzaskowskiemu dowiedzieliśmy się, że Polska jest światowym liderem w produkcji ogórków kiszonych. I nikomu nie oddamy tego sukcesu. Przyszłym pokoleniom ta władza przekaże w spadku nie lotniska, nie technologie, nie elektrownie, ale kiszone ogórki – czytamy w nowym numerze tygodnika „Sieci”.

O tym, jak funkcjonuje polska służba zdrowia, wie każdy, kto przez ostatni rok próbował dostać się do lekarza specjalisty. Kto nam pomoże?

Według niektórych wyliczeń luka w budżecie NFZ w najbliższych trzech latach może wynieść ponad 100 mld zł. Co więcej, pieniędzy na służbę zdrowia będzie jeszcze mniej po tym, jak obniżono składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Ale Platforma jest z tego dumna. Jak ciężko zachorujecie, zgłoście się do Owsiaka. On pomoże – podsumowuje publicysta.

Serdecznie żegnamy imigrantów

Deportacja wszystkich nielegalnych imigrantów w USA może zająć nawet 200 lat, jeśli będzie prowadzona zgodnie z procedurami prawnymi i biurokratycznymi. Dariusz Matuszak w artykule „Serdecznie żegnamy imigrantów” zauważa, że za prezydentury Joe Bidena granicę z Meksykiem nielegalnie przekraczało ponad 3 mln osób rocznie. Szacuje się, że obecnie w USA przebywa 20–30 mln nielegalnych imigrantów, których nie da się po prostu odesłać.

Przed tym samym problemem w różnej skali stają kraje, które dopuściły do tego, by zalała je bezprawna imigracja. Niemcy są w stanie odsyłać do ich kraju pochodzenia ledwie 400 przybyszów rocznie. Stąd m.in. koszmarny, unijny pakt migracyjny – systemowe, przymusowe przesiedlanie ludzi i akcje poszczególnych państw, np. Niemiec, które przerzucają i przepędzają imigrantów gorszego gatunku, czyli niepotrzebnych, do Polski – zauważa publicysta „Sieci”.

Integracja okazuje się być jedynie bajką dla naiwnych. W rzeczywistości to projekt lewicy i wielkiego biznesu, który miał zapewnić tanich pracowników – bez oglądania się na skutki.

Imigranci przybywają z bagażem często dramatycznych doświadczeń i konfliktami, które towarzyszyły im w kraju pochodzenia. Stąd w Szwecji czy w Niemczech wojny klanów z Syrii, Libanu, Iraku. Frank Richter, były szef policji w Essen, miasta, które oprócz Berlina jest najbardziej dotknięte przestępczością zorganizowaną, twierdzi, że Niemcy stoją w obliczu domowej wojny klanów – Matuszak wskazuje na napięcia społeczne obecne w każdym kraju z dużym odsetkiem migrantów.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Stanisława Janeckiego „Bunkier Rafała”, Jana Rokity „Składkowe dylematy”, Marka Budzisza „Konsekwencje zawieszenia broni na Ukrainie”, Aleksandry Rybińskiej „Rodzice kontra technooligarchowie”. Godne uwagi są także rozmowy: Michała Karnowskiego z Marcinem Romanowskim, prezesem Polsko-Węgierskiego Instytutu Wolności „Węgrzy są przerażeni prześladowaniami w Polsce”, Doroty Łosiewicz z Łukaszem Osmalakiem, posłem Polski 2050 Szymona Hołowni, skarbnikiem partii i członkiem zarządu „Nie jesteśmy magazynem części zamiennych dla Koalicji Obywatelskiej” czy Gorana Andrijanicia z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem, znanym polskim teologiem i duszpasterzem „Kościół pod presją”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Bronisława Wildsteina, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Arkadiusza Mularczyka, Daniela Obajtka, Wojciecha Reszczyńskiego, Andrzeja Rafała Potockiego, Aleksandra Nalaskowskiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

