Hasło do logowania? Raczej go pilnujemy!

Swoich haseł do logowania nie przekazuje osobom trzecim 93 proc. ankietowanych Polaków, jednak co 10. osobie w wieku 18-24 lat to się zdarzyło - wynika z badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

Ponad 60 proc. ankietowanych w styczniu 2023 r. Polaków przyznało, że obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych. Największego zagrożenia respondenci upatrują w działalności hakerów (60 proc. wskazań).

Według badania 85 proc. Polaków deklaruje, że jeśli jest to możliwe, korzysta z opcji podwójnego uwierzytelnienia podczas logowania.

Dodano, że 93 proc. respondentów deklaruje, że nie przekazuje swoich haseł do logowania osobom trzecim, ale co 10. badany w wieku 18-24 lata przyznał, że zdarzyło mu się to zrobić - wskazano w badaniu serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów.

Z unikatowych i skomplikowanych haseł korzysta 88 proc. badanych, jednak 18 proc. osób między 18. a 24. rokiem życia lekceważy zasady bezpieczeństwa w zakresie zarządzania swoimi hasłami do logowania - podkreślono.

„Korzystając ze słabych haseł - typu 12345, qwerty lub złożonych z imion naszych bliskich, przyjaciół lub zwierząt - sami prosimy się o kłopoty. Takie zabezpieczenie nie będzie bowiem żadną przeszkodą dla cyberprzestępców, którzy z łatwością zalogują się na nasze konto i zyskają dostęp do danych, które tam gromadzimy” – uważa Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl, partnera Krajowego Rejestru Długów.

Jak przestrzegł, przestępcy mogą wykorzystać wykradzione informacje do wyczyszczenia naszego konta lub do podszycia się pod nas, by wyłudzić pożyczki, podpisanie umowy leasingowej albo zakup sprzętu elektronicznego.

Komentując dla PAP wyniki badania, ekspert zauważył, że sumienniej niż ogół badanych do ochrony danych podchodzą ankietowani między 25. a 34. rokiem życia - 93 proc. z nich deklaruje, że korzysta wyłącznie z silnych haseł do logowania. 85 proc. ankietowanych pamięta też, by unikać łączenia się z publicznymi sieciami Wi-Fi w kawiarniach czy centrach handlowych.

Według eksperta w dobie powszechnego korzystania z internetu dobrze jest pomyśleć o założeniu osobnej skrzynki mailowej, z której będziemy korzystać wyłącznie przy okazji zakupów online lub logując się do mniej istotnych portali. „Dzięki temu oddzielimy sprawy prywatne od tych prozaicznych i zmniejszymy ryzyko wycieku naszych danych z tej pierwszej skrzynki” - zaznaczył. Jak wynika z badania, w ten sposób postępuje połowa ankietowanych.

Wiedząc o powszechnych oszustwach phishingowych, warto zwracać uwagę, w co klikamy, co pobieramy, ale także na adresy stron, które odwiedzamy - przestrzegł ekspert. Jak zwrócił uwagę, ponad 17 proc. ankietowanych przyznaje, że nie sprawdza przed udostępnieniem danych, czy serwis, z którego korzystają ma certyfikat SSL (oznaczony w przeglądarce symbolem zamkniętej kłódki).

Jak przypomniał Drozd, by zadbać o bezpieczeństwo danych w sieci, należy zawsze weryfikować adresy stron, z których otrzymaliśmy link. „Żeby to sprawdzić, wyszukajmy ręcznie stronę w przeglądarce” - zaznaczył. Zalecił, by zakupy i transakcje bankowe robić za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji mobilnych.

„Unikajmy korzystania z publicznych otwartych sieci Wi-Fi. Korzystajmy też z aktualizowanych programów antywirusowych, które zapewnią bezpieczeństwo w przypadku podstawowych zagrożeń, wysyłając ostrzeżenie przed pobraniem niebezpiecznym plików i informując o niezweryfikowanych stronach” - podkreślił ekspert serwisu ChronPESEL.pl. Dodał, że bezwzględnie należy zmienić hasło do logowania w sytuacji, w której mamy choć cień podejrzenia, że ktoś mógł nam je wykraść.

Badanie „Ochrona danych osobowych na początku 2023 roku” zostało przeprowadzone w styczniu br. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1012 respondentów przez IMAS International.

PAP/ as/