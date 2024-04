Te branże mają potężne zadłużenie

Blisko 13,6 tys. firm z branży hotelarsko-gastronomicznej ma przeterminowane zaległości finansowe o łącznej wysokości ponad 352 mln zł - wynika z analizy Krajowego Rejestru Długów. Eksperci oceniają, że to efekt pandemii.

W publikacji KRD wskazano, że według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej od 2020 r. do końca 2023 roku, z powodu pandemii COVID-19, a także w jej następstwie, upadłość ogłosiło 159, a restrukturyzację 391 przedsiębiorstw z sektora hotelarsko-gastronomicznego. Dodano, że te, które funkcjonują do dziś też borykają się z problemem utrzymania rentowności na skutek rosnących kosztów działalności, wynagrodzeń, opłat za media i czynsze.

Efekt pandemii

„Przykład branży HoReCa (branża hotelarsko-gastronomiczna - PAP) pokazuje, że nie można jeszcze ostatecznie zamknąć rozdziału zwanego pandemią. Tuż przed jej wybuchem rynek ten rósł dynamicznie 7 procent rok do roku. Po 2021 roku wartość rynku spadła o 30 proc., a z branży odeszło 200 tysięcy osób. O ile jednak w pandemii głównym problemem firm były lockdowny i obostrzenia, które ograniczały ich funkcjonowanie, o tyle dziś są to przede wszystkim: wysoka inflacja, drogie kredyty i rosnące koszty prowadzenia działalności. To główne przyczyny tego, że firmy wciąż nie wychodzą z zadłużenia” – skomentował Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, cytowany w raporcie.

Potężne zadłużenie

Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Długów zadłużenie branży HoReCa wynosi ponad 352 mln zł. Większość tej sumy, bo 84 proc., przypada na gastronomię (restauracje, kawiarnie, puby, firmy cateringowe etc.). Resztę, czyli 16 proc., stanowią długi obiektów noclegowych (hoteli, hosteli, pensjonatów). Średnie zadłużenie jednej firmy wynosi 26 tys. zł.

W informacji wskazano, że sektor liczy jednak na rychłą poprawę swojej sytuacji finansowej. Autorzy analizy poinformowali, że branża oczekuje wprowadzenia jednolitej 5-procentowej stawki VAT na usługi gastronomiczne i proponuje, by zaczęła ona obowiązywać już od 1 lipca br. Kolejnym zastrzykiem finansowym, który tym razem ma postawić na nogi firmy najbardziej dotknięte przez pandemię, jest wsparcie MŚP ze środków KPO m.in. dla branży HoReCa. Będą się mogły o nie ubiegać aktualnie działające przedsiębiorstwa, które doświadczyły spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20 proc. liczonych rok do roku.

Eksperci pokreślili, że większa część długów branży HoReCa – 295 mln zł – przypada na firmy prowadzące działalność związaną z wyżywieniem. Według danych wywiadowni Dun&Bradstreet Poland na polskim rynku może działać 93,4 tys. punktów gastronomicznych. Z 13,6 tys. dłużników HoReCa 11,9 tys. stanowią właśnie takie placówki. Oznacza to, że co 8. restauracja jest wpisana do KRD.

A co z hotelami?

Zwrócono uwagę, że lepiej wygląda sytuacja w firmach prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem. Zadłużonych hoteli i miejsc noclegowych jest w rejestrze 1733. Ich łączny dług wynosi 57,3 mln zł.

„Z naszej analizy wiarygodności płatniczej, której poddaliśmy wszystkie firmy działające w tej branży, wynika, że tylko ok. 80 procent można traktować jako wiarygodne” - poinformował Łącki. Jego zdaniem „do reszty należy podchodzić z rezerwą, a 10 procent to firmy o tak niskim poziomie wiarygodności, że wystawianie im faktur z odroczonym terminem płatności jest obarczone bardzo dużym ryzykiem”.

Łącki dodał, że niepokojące jest to, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmniejszył się odsetek firm, które zasługiwały na najwyższą wiarygodność, a powiększył tych, które należy traktować z dużą ostrożnością. „Przy czym w gastronomi te wskaźniki są gorsze niż w zakwaterowaniu” – zastrzegł Łącki.

Eksperci KRD podkreślają, że wiarygodna wysokość limitu kupieckiego, czyli rekomendowana wartość sprzedaży z odroczonym terminem płatności dla przedsiębiorstw z danej branży, wynosi dla jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku gastronomii niespełna 17 tys. zł, a w przypadku zakwaterowania 18,2 tys. zł. Natomiast w przypadku spółek prawa handlowego – odpowiednio 89,6 tys. zł i 165,4 tys. zł.

KRD Biuro Informacji Gospodarczej to platforma wymiany informacji gospodarczej – zajmuje się zbieraniem danych na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm.

