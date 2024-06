Czesi przejmą polskie przewozy kolejowe?

Dwóch przewoźników z Czech wnioskuje o dostęp do polskich torów. Mogą rozkręcić konkurencję na kolei - pisze we wtorek „Rzeczpospolita”.

Gazeta informuje, że prywatny czeski przewoźnik Gepard Express chce wjechać do Polski. To kolejna po Leo Express i RegioJet zagraniczna spółka, która mogłaby wprowadzić do nas konkurencję i w ten sposób wymusić na PKP InterCity niższe ceny biletów oraz poprawę jakości obsługi podróżnych.

Gepard kontra PKP

Dziennik podaje, że według czeskiego serwisu zdoprawy.cz, Gepard planuje uruchomienie pięciu połączeń: z Pragi do Wilna, z Pragi przez Kijów do Charkowa oraz z Pragi do Terespola, a także z chorwackiego Splitu do Wilna i ze Splitu do Berlina. Pociągi miałyby kursować od grudnia 2025 r.

Urząd potwierdza

Urząd Transportu Kolejowego potwierdził „Rzeczpospolitej”, że wpłynęły do niego cztery wnioski Geparda, ale nie podał szczegółów. Także informacji, czy spółka chciałaby sprzedawać bilety również w ramach połączeń krajowych na terenie Polski.

„Wnioski są dopiero na zupełnie wstępnym etapie analizy formalnej” - powiedział cytowany przez dziennik rzecznik UTK Tomasz Frankowski.

PAP/ as/