AKTUALIZACJA
PKP Intercity wybrało. Kto wygrał umowę za 4,1 mld zł?
PKP Intercity wybrało ofertę Alstom Polska na budowę 42 piętrowych pociągów za 4,1 mld zł. Pociągi będą mogły wozić pasażerów z prędkością 200 km/h - poinformował w środę kolejowy przewoźnik.
PKP Intercity w lipcu otworzyło oferty złożone w postępowaniu na zakup 42 dwupoziomowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem utrzymania i opcją dodatkowego zamówienia kolejnych 30 pojazdów.
Wybrana oferta jest tańsza o niemal 400 mln zł
Oferty przedstawiło dwóch producentów: Alstom Polska, posiadający fabrykę w Chorzowie, oraz Stadler Polska z zakładem w Siedlcach. Po weryfikacji ofert przewoźnik wskazał najkorzystniejszą, czyli zaproponowaną przez Alstom Polska, który dostawę 42 pociągów wycenił na 4,1 mld zł, a ich utrzymanie - na blisko 2,8 mld zł. Druga oferta wynosiła 4 mld zł za pojazdy i 3,3 mld za ich utrzymanie. Wybrana oferta jest tańsza o niemal 400 mln zł.
Największe zamówienie do obsługi połączeń dalekobieżnych za 3,5 roku
PKP Intercity przypomniało, że postępowanie dotyczyło kupna i utrzymania 42 pojazdów z opcją zamówienia dodatkowych 30. To pierwsze tego typu zamówienie w Polsce i największe pod względem liczby pojazdów przeznaczonych do obsługi połączeń dalekobieżnych.
Swojej oferty w postępowaniu na pociągi piętrowe nie złożyła Pesa Bydgoszcz, która wcześniej dostarczyła PKP Intercity 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Dart kursujących z prędkością do 160 km/h. Prezes Pesy Krzysztof Zdziarski stwierdził, że spółka nie mam takiego pojazdu w portfolio.
„Nie złożyliśmy oferty na piętrowe ezty dla PKP IC, bo nie mamy takiego pojazdu w portfolio i nie bylibyśmy w stanie dostarczyć go w wymaganym terminie. Mamy duży portfel zamówień, w tej chwili produkujemy tabor dla przewoźników z Polski, Rumunii i Czech, a nasze pojazdy są coraz szybsze, pod koniec roku pierwsze testy ezt dla RegioJet na 200 km/h, chcemy być gotowi do przetargów na pojazdy dla CPK” - powiedział Zdziarski w przesłanym PAP oświadczeniu.
Składy mają wozić do 480 pasażerów
Piętrowe pociągi PKP Intercity mają obsługiwać najpopularniejsze krajowe trasy, m.in. z Warszawy do Gdańska, Wrocławia, Krakowa, Łodzi czy Białegostoku. Każdy skład pomieści co najmniej 480 pasażerów i będzie wyposażony w nowoczesne udogodnienia, takie jak klimatyzacja, WiFi, gniazdka, strefy ciszy, przestrzeń dla dzieci, miejsca na rowery i duży bagaż oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Nowe pociągi mają też być dostosowane do eksploatacji na sieci kolejowej Czech. PKP Intercity szacuje, że pierwsze pociągi mogłyby wejść do eksploatacji za około 3,5 roku.
Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na zakup 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń krajowych, z możliwością domówienia kolejnych 30 pociągów, PKP Intercity ogłosiło w październiku ubiegłego roku.
Elektryczne zespoły trakcyjne składają się z dwóch członów sterowniczych na końcach pociągu oraz członów pośrednich. PKP Intercity ma już elektryczne zespoły trakcyjne - Pendolino, FLIRT, Dart i ED74.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Rządu Tuska miłość do wiatraków. „Branża na skraju bankructwa”
500 zł kary dla właścicieli psów. Kiedy ją zapłacisz?
Nowy rekord. „FT”: Cena złota przekroczyła 3500 dol. za uncję
»»Daniel Obajtek o tym, czy w Polsce może zabraknąć prądu: potrzebne są elektrownie bilansujące – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.