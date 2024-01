Za trzy lata energia z wiatraków Baltica 2

PGE i Orsted zakontraktowały statki do instalacji 48 ze 107 turbin wiatrowych dla projektu Baltica 2, jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica - poinformowała w środę PGE. Baltica 2 to joint venture obu firm.

Jak podała PGE, pierwszą partię turbin dla farmy, zakontraktowanych w kwietniu 2023 r., zainstaluje firma Fred. Olsen Windcarrier. Wykonawca drugiego etapu zostanie wyłoniony w oddzielnym postępowaniu przetargowym. Jak zaznaczyła PGE, Fred. Olsen Windcarrier ma na koncie instalacje turbin i usługi naprawy bądź wymiany komponentów na morzu dla wielu projektów wiatrowych na świecie, najwięcej u wybrzeży Wysp Brytyjskich. Do wykonania zadania związanego z instalacją turbin wiatrowych dla Baltica 2 przeznaczy statek typu jack-up.

Statek typu jack-up firmy FredOlsenWindcarrier / autor: materiały prasowe PGE

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski podkreślił w komunikacie spółki, że to drugi kontrakt na statki instalacyjne dla projektu Baltica 2. „Wcześniej podpisaliśmy umowę na usługi niezbędne do instalacji i podłączenia kabli wewnętrznych i eksportowych. W 2023 roku zakończyliśmy także kontraktację komponentów dla części morskiej Baltica 2. Prace w kierunku rozpoczęcia budowy największego w Polsce projektu z energetyki odnawialnej idą zgodnie z harmonogramem. Już za trzy lata energia z morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 trafi do polskich domów” – zaznaczył Dąbrowski.

„W świetle wyzwań, z którymi boryka się branża morskiej energetyki wiatrowej na świecie, jesteśmy szczególnie dumni, że konsekwentnie i zgodnie z planem podpisujemy kolejne umowy z doświadczonymi graczami, które przybliżają nas do realizacji Baltica 2 – projektu pionierskiego w skali rynku offshore wind w Polsce” - powiedziała dyrektorka zarządzająca Orsted Offshore Poland Agata Staniewska-Bolesta.

Orsted i PGE planują zakończenie budowy Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 r., a Baltica 3 o mocy ok. 1 GW - do 2030 r. Udziałowcy mają jeszcze podjąć ostateczną decyzję inwestycyjną (FID).

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dostarcza energię elektryczną do ponad 5 mln klientów.

