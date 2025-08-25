Woda z kranu – czy można ją pić?

Woda potocznie nazywana kranówką może być w Polsce bezpiecznie spożywana, o ile spełnia obowiązujące normy jakościowe.

Zgodnie z przepisami prawa, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz pasożytów w ilościach stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dodatkowo nie może zawierać substancji chemicznych w stężeniach uznanych za szkodliwe oraz nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych. Regularny nadzór nad jakością wody prowadzony jest zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną, umożliwiając tym samym szybkie wykrywanie oraz eliminację ewentualnych zagrożeń.

Bardziej eko

Spożywanie wody z kranu może stanowić korzystne rozwiązanie zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia – jej koszt jest bowiem znacznie niższy w porównaniu z wodą butelkowaną, a rezygnacja z plastiku przyczynia się do ograniczenia generowanych przez pojedyncze gospodarstwo domowe ilości odpadów.

Nie tak kolorowo

Istnieją jednak sytuacje, w których zaleca się ostrożność. Dotyczy to między innymi budynków z przestarzałą instalacją wodociągową, gdzie ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody może być znacznie podwyższone.

W takich przypadkach rekomendowane jest stosowanie domowych systemów filtracyjnych. Filtracja może być również przydatna w rejonach, gdzie występuje woda o dużej twardości – zawartość związków wapnia i magnezu, choć nieszkodliwa dla zdrowia, może wpływać na smak wody oraz powodować osady w urządzeniach gospodarstwa domowego.

Wody z kranu nie należy spożywać w przypadku jej nieprawidłowego wyglądu lub zapachu, takich jak mętność, przebarwienia (brązowy odcień) lub zapach chloru mogą świadczyć o problemach z jakością wody.

Ostrożność jest również wskazana po dłuższych przestojach w użytkowaniu instalacji, na przykład po awarii lub po powrocie z urlopu, kiedy zalegająca w rurach woda może ulec wtórnemu skażeniu.

W takich sytuacjach, przed spożyciem wody zaleca się jej przegotowanie lub zastosowanie odpowiednich filtrów, zgodnych z obowiązującymi normami sanitarnymi.

Filip Siódmiak

Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-pyrzyce/woda-z-kranu—twoj-codzienny-plyn-zycia

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Zasady zdrowej diety – 32 praktyczne zalecenia

Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto

Przez ten błąd nie chudniesz! Dietetyk radzi

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje