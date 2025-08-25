TYLKO U NAS
Woda z kranu – czy można ją pić?
Woda potocznie nazywana kranówką może być w Polsce bezpiecznie spożywana, o ile spełnia obowiązujące normy jakościowe.
Zgodnie z przepisami prawa, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna być wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych oraz pasożytów w ilościach stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Dodatkowo nie może zawierać substancji chemicznych w stężeniach uznanych za szkodliwe oraz nie powinna wykazywać właściwości korozyjnych. Regularny nadzór nad jakością wody prowadzony jest zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowe, jak i Państwową Inspekcję Sanitarną, umożliwiając tym samym szybkie wykrywanie oraz eliminację ewentualnych zagrożeń.
Bardziej eko
Spożywanie wody z kranu może stanowić korzystne rozwiązanie zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia – jej koszt jest bowiem znacznie niższy w porównaniu z wodą butelkowaną, a rezygnacja z plastiku przyczynia się do ograniczenia generowanych przez pojedyncze gospodarstwo domowe ilości odpadów.
Nie tak kolorowo
Istnieją jednak sytuacje, w których zaleca się ostrożność. Dotyczy to między innymi budynków z przestarzałą instalacją wodociągową, gdzie ryzyko wtórnego zanieczyszczenia wody może być znacznie podwyższone.
W takich przypadkach rekomendowane jest stosowanie domowych systemów filtracyjnych. Filtracja może być również przydatna w rejonach, gdzie występuje woda o dużej twardości – zawartość związków wapnia i magnezu, choć nieszkodliwa dla zdrowia, może wpływać na smak wody oraz powodować osady w urządzeniach gospodarstwa domowego.
Wody z kranu nie należy spożywać w przypadku jej nieprawidłowego wyglądu lub zapachu, takich jak mętność, przebarwienia (brązowy odcień) lub zapach chloru mogą świadczyć o problemach z jakością wody.
Ostrożność jest również wskazana po dłuższych przestojach w użytkowaniu instalacji, na przykład po awarii lub po powrocie z urlopu, kiedy zalegająca w rurach woda może ulec wtórnemu skażeniu.
W takich sytuacjach, przed spożyciem wody zaleca się jej przegotowanie lub zastosowanie odpowiednich filtrów, zgodnych z obowiązującymi normami sanitarnymi.
Filip Siódmiak
Źródło: https://www.gov.pl/web/psse-pyrzyce/woda-z-kranu—twoj-codzienny-plyn-zycia
»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:
Zasady zdrowej diety – 32 praktyczne zalecenia
Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto
Przez ten błąd nie chudniesz! Dietetyk radzi
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.