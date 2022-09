USA i Korea Płd. o "przytłaczającej i zdecydowanej reakcji"

Każdy atak nuklearny spotka się z „przytłaczającą i zdecydowaną reakcją” - oświadczyły wspólnie delegacje USA i Korei Południowej w odpowiedzi na nuklearną doktrynę Korei Północnej, którą Pjongjang ogłosił kilka dni temu - poinformowała w sobotę agencja Kyodo.

W piątkowym spotkaniu Grupy Rozszerzonej Strategii Odstraszania i Konsultacji w Waszyngtonie udział wzięli m.in. pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej Cho Hyun Dong oraz podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Bonnie Jenkins.

We wspólnym oświadczeniu, które podnosi kwestię użycia amerykańskiego arsenału nuklearnego do ochrony sojuszników, oba kraje zapewniły, że zobowiązały się do wykorzystania „wszystkich dostępnych dźwigni”, w tym narzędzi dyplomatycznych, wojskowych i gospodarczych, do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony Korei Północnej.