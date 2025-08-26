Seul razem z USA buduje „inteligentną, elitarną” armię

Prezydent Korei Płd. Li Dze Mjung zapowiedział po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zwiększenie wydatków obronnych, podkreślając, że Seul stanie się „bardziej proaktywnym partnerem” Waszyngtonu. Dodatkowo południowokoreańskie firmy zwiększą wartość inwestycji w USA o 150 mld dolarów.

Deklaracja prezydenta Li padła w poniedziałek podczas przemówienia w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie po rozmowach z Trumpem.

Korea podniesie nakłady na wojsko, zakupi najnowsze technologie

Li nie podał konkretnych celów budżetowych. Zaznaczył jednak, że dodatkowe środki posłużą do pozyskania najnowocześniejszych technologii i zasobów, mając na celu budowę „inteligentnej, elitarnej armii”.

Decyzja zapada w kontekście rosnącej presji ze strony administracji Trumpa, domagającej się większych nakładów na obronność i partycypacji w kosztach utrzymania przeszło 28,5 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Korei Południowej. Trump apeluje też do azjatyckich sojuszników o podniesienie wydatków obronnych do 5 proc. PKB, zgodnie ze zobowiązaniami członków NATO. Seul przeznacza na obronność obecnie ok. 2,3 proc. PKB.

Li podkreślił, że oprócz zapowiadanej w Białym Domu współpracy na rzecz „osiągnięcia denuklearyzacji na Półwyspie Koreańskim”, chce prowadzić działania dyplomatyczne w celu wznowienia dialogu z Pjongjangiem.

Sekretarz handlu USA Howard Lutnick (L) i prezydent Korei Lee Jae Myung w trakcie rozmów handlowych / autor: PAP/EPA/YONHAP

Korea zainwestuje w USA 150 mld dolarów

Na froncie handlowym wizyta południowokoreańskiej delegacji w USA przyniosła deklaracje stworzenia „nowej ery renesansu w przemyśle wytwórczym” i umocnienie pozycji obu krajów na globalnym rynku. Ru Dzin, prezes Federacji Przemysłu Koreańskiego (FKI), zapowiedział dodatkowe inwestycje w wysokości 150 mld dolarów ze strony południowokoreańskich przedsiębiorstw. Wcześniejsze zobowiązanie Seulu do zainwestowania 350 mld dolarów w amerykańską gospodarkę miało - jak podkreślają władze - kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez oba kraje porozumienia w sprawie ceł. Inwestycje obejmą kluczowe sektory takie jak sztuczna inteligencja, półprzewodniki, biotechnologia, a także przemysł stoczniowy i energetyka jądrowa.

Dodatkowo narodowy przewoźnik Korean Air ogłosił największy w historii kraju zakup 103 samolotów amerykańskiego Boeinga.

W ocenie dziennika „Korean Times” pomimo „przyjaznej” atmosfery oba kraje nie uczyniły jednak kroku w stronę rozwiązania palących kwestii handlowych i bezpieczeństwa. Liderzy „ograniczyli się do ogólnikowych stwierdzeń o »wspólnych korzyściach« i »możliwościach«, unikając konkretów, które mogłyby przerodzić się w spory” - stwierdził Czun In Bum, były dowódca Dowództwa Wojsk Specjalnych Armii Republiki Korei. Wojskowy podkreślił, że „szczególnie kwestia kontroli operacyjnej nad wojskami (OPCON) w czasie wojny oraz rola sił amerykańskich na Półwyspie Koreańskim pozostają punktem zapalnym”.

Krzysztof Pawliszak (PAP), sek

