Wojsko wstrzymuje loty szkoleniowe na F-16

W związku z czwartkową katastrofą F-16, do odwołania wstrzymane zostały wszelkie loty F-16 z wyjątkiem działań operacyjnych - powiedział PAP w piątek rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marek Pawlak.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, nie przeżył.

F-16 regularnie patrolują granice Polski, a więc jednocześnie wschodnią flankę NATO, w ramach systemu obrony powietrznej kraju i zobowiązań sojuszniczych. Są one kluczowym elementem stałej gotowości bojowej, gdzie pełnią dyżury jako pary dyżurne – gotowe do natychmiastowego startu w reakcji na potencjalne zagrożenia, takie jak nieautoryzowane loty obcych maszyn, naruszenia przestrzeni powietrznej czy ataki rakietowe.

Katastrofa lotnicza w Radomiu. Rozbił się F-16

W wypadku F-16 zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian

Dlaczego spadł F-16? Wyjaśnienie zajmie miesiące

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w czwartek wieczorem przybył na miejsce katastrofy, oświadczył, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione, a poprzedzone będą badaniem i weryfikacją całego zdarzenia. Poinformował też, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane.

