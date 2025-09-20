Dwóch polskich żołnierzy zginęło na szkoleniu w USA

Dowództwo Generalne poinformowało w piątek późnym wieczorem, że podczas nocnego szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych. Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania specjalnej komisji – podano.

„Z głębokim żalem informujemy, że 19 września 2025 roku, podczas nocnego szkolenia spadochronowego realizowanego w Stanach Zjednoczonych doszło go tragicznego wypadku, w wyniku którego zginęło dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych” - podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych we wpisie na platformie X.

Jak przekazano rodziny żołnierzy, którzy zginęli, zostały objęte wszechstronnym wsparciem.

„Przyczyny zdarzenia są przedmiotem postępowania prowadzonego przez specjalna komisję powołaną w celu wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia” - podano.

Kondolencje prezydenta RP

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci dwóch żołnierzy Wojsk Specjalnych, którzy zginęli podczas szkolenia spadochronowego w Stanach Zjednoczonych - napisał w nocy na X prezydent Karol Nawrocki.

Rodzinom i Bliskim składam wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu. Niech dobry Bóg ma Ich dusze w swojej opiece - napisał Karol Nawrocki.

