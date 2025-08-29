Dlaczego spadł F-16? Wyjaśnienie zajmie miesiące

Na miejscu katastrofy lotniczej, do której doszło w czwartek w Radomiu cały czas pracuje zespół prokuratorów i biegłych z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Loty z Radomia zostały wstrzymane. Na miejscu nadal są maszyny, które przyleciały na AirShow. Na wyjaśnienie katastrofy F-16, w której zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian, będziemy musieli na pewno poczekać miesiące - powiedział w piątek PAP rzecznik Dowództwa Generalnego RSZ płk Marek Pawlak.

Na pasie startowym, gdzie rozbił się samolot, ustawiono czerwony parawan. Na miejscu pracują specjaliści w białych kombinezonach, którzy zabezpieczają próbki do badań. Teren wypadku zabezpiecza Żandarmeria Wojskowa.

Miejsce katastrofy F-16. Na miejscu pracują specjaliści w białych kombinezonach / autor: PAP/Paweł Supernak

Maszyny, które przyleciały na AirShow, nadal stacjonują na lotnisku. Nad radomskim niebem nie widać większego ruchu.

W piątek w 42. Bazie Lotnictwa Wojskowego odbędzie się odprawa, po której będzie być może więcej informacji na temat planowanych odlotów gości, którzy przylecieli na AirShow.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow w Radomiu zaplanowane na weekend zostały odwołane w związku z katastrofą lotniczą, w której podczas lotów treningowych rozbił się polski F-16. W wypadku zginął major Maciej „Slab” Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.

»» O katastrofie F1-6 czytaj tutaj:

Katastrofa lotnicza w Radomiu. Rozbił się F-16

»» Sylwetka pilota, który zginął w katastrofie F-16 czytaj tutaj:

W wypadku F-16 zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian

»»”Wszystko zaczyna się od marzeń”- wyjątkowa rozmowa z czerwca‘25 z śp. mjr Maciejem Krakowianem – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!

Akt sabotażu? „Nie mogę mówić, nie mamy takich informacji”

Na wyjaśnienie katastrofy F-16, w której zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian, będziemy musieli na pewno poczekać miesiące - powiedział w piątek PAP rzecznik Dowództwa Generalnego RSZ płk Marek Pawlak. Dodał, że wyjaśnieniem katastrofy zajmie się Komisja Badania Wypadków Lotniczych LP.

Płk Pawlak, pytany przez PAP o to, ile będzie trzeba czekać na wyjaśnienie katastrofy przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, odparł, że z doświadczeń wynika, iż na pewno będą to miesiące.

Tego samego dnia w TOK FM rzecznik zaznaczył, że „jako wojsko, opieramy się tylko na twardych badaniach i twardych faktach”.

Rzecznik pytany był także, czy są jakiekolwiek tropy, które mogłyby wskazywać na akt sabotażu. - Nie mogę się na ten temat wypowiedzieć i nie mam takich informacji - mówił.

Będzie zwrot pieniędzy za bilety na AirShow

Organizatorzy zapowiedzieli zwrot pieniędzy za bilety na AirShow w ciągu 14 dni.

Radomski port lotniczy, jak poinformowały PPL, jest zamknięty do soboty, do godz. 2.

Na piątkowe popołudnie zapowiedziano konferencję prasową prokuratury, która prowadzi śledztwo ws. katastrofy.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szokujące! Rząd w 2026 r. musi pożyczyć 423 mld zł

Po wecie. Zapasy i magazyny gazu w kraju najpewniejsze!

Czy kierowcy powiedzą dość? Przejazd A2 znów drożeje