W wypadku F-16 zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team zginął major Maciej „Slab” Krakowian. - Łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby; jego pokazami zachwycały się tysiące - podkreślono.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego.

Katastrofa lotnicza w Radomiu. Rozbił się F-16

W wypadku zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian

Oficjalne konto Wojsk Obrony Terytorialnej na X podało, że w wypadku zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian z grupy F-16 Tiger Demo Team Poland.

Nazwisko pilota potwierdziło na X Dowództwo Operacyjne RSZ.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej »Slab« Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki” - napisano na X.

„Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby” - podkreśliło DORSZ.

Zaznaczono również, że pokazami mjr Krakowiana zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej.

„To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa” - napisano.

Major Maciej „Slab” Krakowian - sylwetka

Mjr „Slab” był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.

Kariera i doświadczenie

Maciej Krakowian od początku związany był z lotnictwem taktycznym. Specjalizował się w pilotażu samolotu F-16C/D Fighting Falcon Block 52+, podstawowej maszynie bojowej polskiego lotnictwa.

W trakcie służby zgromadził ponad 1 400 godzin nalotu, z czego około 1 200 na F-16. Jako doświadczony pilot pełnił funkcję instruktora, a następnie lidera F-16 Tiger Demo Team Poland – oficjalnej grupy pokazowej, prezentującej możliwości bojowe i manewrowe polskich F-16 podczas największych imprez lotniczych.

Styl pokazów i nagrody

Major Krakowian zasłynął widowiskowym stylem pilotażu, określanym mianem „3D” – dynamicznym, agresywnym, opartym na ciasnych manewrach wykonywanych blisko widowni. Zastosowanie takiej techniki wyróżniało polski zespół na tle innych pokazów F-16 w Europie.

Jego kunszt został doceniony w lipcu 2025 roku podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii – największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie, które odbyły się w dniach 18-21 lipca. Publiczność przyznała mu nagrodę “As the Crow Flies Trophy”, wyróżniając jego solową prezentację na F-16 jako najbardziej efektowną i zapadającą w pamięć.

Jak czytamy na stronie internetowej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, podczas pokazów RIAT 2025, Krakowian wykonał cztery loty: trzy pokazowe oraz jeden treningowy w zmiennych warunków atmosferycznych, w tym wypadku były to niskie chmury, częste opady deszczu i wysoka wilgotność.

RIAT to największy pokaz lotnictwa wojskowego na świecie odbywający się na terenie bazy RAF Fairford w Gloucestershire, w każdy trzeci weekend lipca. W tegorocznym wydarzeniu, odbywającym się pod hasłem „Oczy w niebie”, wzięło udział ponad 200 samolotów oraz widownia licząca ponad 175 tys. osób. Pierwsza edycja Air Tattoo odbyła się w 1971 r.

Tragiczny wypadek

W dniach 30–31 sierpnia mjr Krakowian miał wystąpić podczas XVIII Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom. W trakcie treningu, w czwartek 28 sierpnia, doszło do katastrofy samolotu F-16C należącego do Tiger Demo Team.

Maszyna, pilotowana przez „Slaba”, podczas manewru uderzyła w ziemię w rejonie pasa startowego lotniska w Radomiu. Pilot poniósł śmierć na miejscu. Żadne osoby postronne nie ucierpiały.

Wypadek przerwał karierę jednego z najbardziej utytułowanych polskich pilotów pokazowych, który jeszcze miesiąc wcześniej cieszył się międzynarodowym uznaniem w brytyjskim RIAT.

Jako lider Tiger Demo Team na stałe zapisał się w historii polskiego lotnictwa wojskowego.

PAP, sek

