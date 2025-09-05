Za tydzień poznamy nowego szefa ważnego organu państwa

Marszałek Szymon Hołownia poinformował, że głosowanie ws wyboru nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli odbędzie się w piątek, 12 września. W poniedziałek 8 września odbędzie się wysłuchanie publiczne ws. kandydatury Mariusza Haładyja. Drugim kandydatem na tę funkcję jest zgłoszony przez PiS Tadeusz Dziuba.

Hołownia powiedział na piątkowej konferencji prasowej poświęconej m.in. pierwszemu po wakacjach posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu (9-12 września), że głosowanie ws wyboru nowego prezesa NIK odbędzie się w piątek, 12 września, prawdopodobnie w bloku głosowań wczesnym wieczorem.

Dwóch kandydatów na prezesa NIK

30 sierpnia upłynęła sześcioletnia kadencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Na jego następcę zgłoszone zostały dwie kandydatury. Grupa posłów reprezentujących klub PiS zaproponowała Tadeusza Dziubę, b. posła PiS i b. wiceprezesa NIK, natomiast marszałek Sejmu - Mariusza Haładyja, prezesa Prokuratorii Generalnej.

W porozumieniu z panem premierem, z panem ministrem nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciejem Berkiem, zgłosiłem Mariusza Haładyja, bo marszałek Sejmu ma takie prawo, jako naszą wspólną, koalicyjną kandydaturę. Wierzę, że zostanie on prezesem Najwyższej Izby Kontroli - podkreślił Hołownia.

Przekazał, że w poniedziałek o godz. 12 rozpocznie się kilkugodzinne wysłuchanie publiczne ws. tej kandydatury. - Ponad 40 organizacji się już zgłosiło, od Ordo Iuris po Komitet Obrony Demokracji. Cała czołówka proobywatelskich organizacji ma się stawić - powiedział.

Mariusz Haładyj jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.

Tadeusz Dziuba był posłem Sejmu kontraktowego w latach 1989-1991 oraz posłem PiS w Sejmie VII i VIII kadencji; w latach 2005–2007 był wojewodą wielkopolskim. Od listopada 2019 r. do grudnia 2023 był wiceprezesem NIK.

Jak parlament wybierze prezesa NIK?

Prezesa NIK bezwzględną większością głosów powołuje Sejm za zgodą Senatu, który podejmuje w tej sprawie uchwałę w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat.

Hołownia powiedział także, że Kancelaria Sejmu przewiduje na posiedzenie w przyszłym tygodniu głosowania ws 28 projektów ustaw. Jak dodał, ma nadzieję na uchwalenie m.in. ustawy dotyczącej zdefiniowania na nowo okresu zatrudnienia i umożliwienia wliczania do stażu pracy także m.in. pracy na podstawie umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto - poinformował marszałek - Sejm zajmie się też m.in. projektem likwidującym „sytuację, w której to podatnik ponosi konsekwencje przedłużającej się kontroli ze strony organów skarbowych”, projektem Polski 2050 ws. wzmocnienia roli sołtysów czy projektem PSL o zniesieniu dwukadencyjności w samorządach. Dodał, że obecnie 10 projektów jest poddawanych konsultacjom społecznym.

Poinformował również, że we wtorek o godz. 12 odbędzie się ślubowanie czworga nowych posłów. Są to: b. poseł i b. wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, Bogumiła Olbryś, b. wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz oraz b. poseł Michał Jach. - O ich wstąpieniu w ławy poselskie postanowiłem po tym, jak szereg posłów Prawa i Sprawiedliwości przeniosło się za pracą, za chlebem do Kancelarii Prezydenta” - powiedział Hołownia.

Nowi posłowie zastąpią w ławach PiS: obecnego szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza, Adama Andruszkiewicza, który został powołany na wiceszefa prezydenckiej kancelarii, Pawła Szefernakera, który został szefem gabinetu prezydenta oraz Zbigniewa Boguckiego, który został szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ochłodzenie na rynku aut używanych. Zaskakujący powód!

Import z Mercosur zabije krajowe cukrownie

Złoto Glapińskiego. 515,3 tony i będzie dużo więcej!

»»Co słychać w gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!