Prezes NBP przed Trybunał Stanu? Napięcie rośnie

We wrześniu sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej rozpocznie prace nad wstępnym wnioskiem o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu - ujawnił przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z PO. Problem w tym, że całe postępowanie nie jest w ogóle potrzebne, bo tenże polityk PO publicznie przesądza wynik działania komisji, zanim zaczęła ona pracę.

Przewodniczący sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zdzisław Gawlik z PO poinformował 2 sierpnia, że według niego Glapiński został skutecznie powiadomiony o treści wniosku. Jak przekazał, „zebrał wszystkie informacje, które potwierdzają tezę, że Adam Glapiński został skutecznie powiadomiony o treści wniosku wstępnego„. Zaznaczył, że nie może dokładnie poinformować, jakie informacje zebrał, ale „są już wszystkie dowody potwierdzające, że spełniono wszelkie warunki wymagane dla nadawcy wniosku„.

Poseł Z. Gawlik podkreślił, że w związku z powiadomieniem prezesa NBP, sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej podejmie we wrześniu - na pierwszym po wakacjach posiedzeniu - pierwsze czynności w sprawie tego wniosku.

Jednocześnie szef komisji miał 5 sierpnia stwierdzić, że Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie rekomendowała postawienie przed Trybunałem Stanu szefa polskiego banku centralnego prof. Adama Glapińskiego.

Na ten passus zwróciła uwagę posłanka PiS Iwona Arendt:

To ciekawe panie Z. Gawlik, że jeszcze nasza Kom.Odpow. Konstytucyjnej nie rozpatrywała merytorycznie wniosku o postawienie Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego przed TS a Pan już wszystko wie i wydał wyrok. Mógłby Pan chociaż poudawać, że jest Pan merytoryczny a nie polityczny

Ordynarny, polityczny żart

Jeszcze ostrzej skomentował tę sytuację w mediach społęcznościowych mec. Bartosz Lewandowski, adwokat z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris:

Szanowny Panie Pośle, przeczytałem Pana wpis kilkukrotnie i do tego na głos, aby upewnić się, że moje oczy się nie mylą! Mam nadzieję, że jako Przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP, która ma się zajmować wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Prezesa NBP, honorowo wyłączy się Pan o udziału w czynnościach Komisji na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy z 26.03.1982 r. o Trybunale Stanu. Jeśli w dniu 5.08.2024 r. przesądza Pan publicznie o tym, że Komisja - która przecież jeszcze nie przeprowadziła ani jednej czynności dowodowej - zarekomenduje postawienie przed Trybunałem Stanu szefa polskiego banku centralnego prof. Adama Glapińskiego, to zwyczajnie nie jest Pan w tej sprawie bezstronny, ale bierze Pan udział w spektaklu politycznym, gdzie racje faktyczne i prawne nie mają żadnego znaczenia.

I proszę nie mydlić Polakom oczu twierdzeniem o działaniu „zgodnie z prawem” W jaki sposób można liczyć na rzetelne przeprowadzenie postępowania przed Komisją w sprawie tak ważnej dla państwa polskiego (która ma wpływ na stabilność finansową Polski) skoro Pan ujawnia publicznie konkluzję „śledztwa”? Komisja przesłuchała już świadków? Powołała biegłego? Czy bazuje na treści wniosków i wypowiedziach medialnych? - wskazuje mec. Bartosz Lewandowski z Ordo Iuris.

Naprawdę jest dla mnie jasne, że realizujecie Państwo pewien cel polityczny ugrupowań, które chcą złożyć z urzędu Prezesa, ale to jest robienie ze sprawy niezwykle ważnej dla bezpieczeństwa finansowego naszego kraju ordynarnego politycznego żartu. Jako prawnik, ale przede wszystkim jako obywatel nie zgadzam się z takim postępowaniem i proszę o honorowe wyłączenie się od udziału z czynności albo zrezygnowanie z prac Komisji.

Od maja formalny wniosek o TS dla prezesa NBP

Wstępny wniosek o TS dla prezesa NBP Adama Glapińskiego marszałek Sejmu Szymon Hołownia skierował do procedowania przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej pod koniec maja.

Wniosek złożyło 191 posłów koalicji rządzącej. Zarzucono w nim prezesowi NBP naruszenie konstytucji i ustaw, m.in. poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021, prowadzenie tego skupu bez „należytego upoważnienia” od Rady Polityki Pieniężnej i poprzez uchybienie nakazowi apolityczności prezesa NBP. W ocenie członków zarządu NBP wniosek ten jest próbą złamania niezależności polskiego banku centralnego.

Zgodnie z procedurą, po otrzymaniu wniosku przewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesyła niezwłocznie osobie objętej wnioskiem odpis wstępnego wniosku, informując ją o prawie do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Komisja, po przeprowadzeniu postępowania (w planach jest m.in. przesłuchanie 50 lub więcej świadków), przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu lub o umorzenie postępowania.

Ustawa o Trybunale Stanu mówi, że uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.

Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu m.in. prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy (230) ustawowej liczby posłów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (PSL oraz Polska 250) oraz Lewica - mają w Sejmie łącznie 246 mandatów.

„ Najgłupsze co można teraz zrobić”

Myślę, że dalsze procedowanie wniosku o usunięcie prezesa NBP, to najgłupsze co można teraz zrobić w sytuacji rosnacej niepewnosci na rynkach, wybuchowych wyborów w Ameryce, napięć na Bliskim Wschodzie, zawirowań w WB, zapaści gospodarczej Niemiec i rykoszetowego uderzenia w Polskę – skomentował w madia społeczościowych Tomasz Wróblewski, były redaktor naczelny „Newsweeka” i „Rzeczpospolitej”, obecnie prezes Warsaw Enterprise Institute.

Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmie się sprawą odwołania prezesa NBP

Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał w styczniu za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy o TS stanowiące, że uchwała Sejmu podjęta bezwzględną większością głosów o postawieniu przed TS prezesa NBP zawiesza go w czynnościach. TK uznał, że postawienie prezesa NBP przed TS powinno nastąpić uchwałą Sejmu podjętą co najmniej większością 3/5 głosów i ustawodawca powinien wprowadzić w tej sprawie stosowne zmiany w aktach prawnych. W ocenie TK Sejm do czasu zmian w prawie nie może rozpatrywać wniosków o TS dla prezesa NBP.

Premier Donald Tusk ocenił w styczniu, że werdykt TK nie jest wiążący.

20 sierpnia TK ponownie zajmie się sprawą Trybunału Stanu dla prezesa NBP. Tym razem rozpatrzy wniosek grupy posłów PiS o wydanie przez postanowienia zobowiązującego m.in. Marszałka Sejmu, przewodniczącego Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej i pozostałe organy Sejmu do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności związanych ze złożonym w dniu 26 marca 2024 r. wstępnym wnioskiem o pociągnięcie Prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu.

Rozprawę wyznaczono na godz. 10., a w składzie orzekającym Trybunału Konstytucyjnego wymieniono prezes TK Julię Przyłębską oraz sędziów TK: Krystynę Pawłowicz, Zbigniew Jędrzejewskiego, Bartłomiej Sochańskiego i Bogdan Święczkowskiego.

