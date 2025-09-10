AKTUALIZACJA
W Wilnie eksplodowały wagony z gazem Orlen Lietuva
Pożar wybuchł w środę na stacji tankowania gazu skroplonego w Wace Trockiej na obrzeżach Wilna; zapaliło się osiem wagonów z gazem skroplonym należących do koncernu Orlen Lietuva - podała litewska agencja prasowa ELTA. Dodała, że część wagonów przewoziła ładunek z rafinerii spółki w Możejkach.
Według wstępnych informacji pożar wybuchł w wyniku naruszenia zasad pracy – poinformował dziennikarzy minister spraw wewnętrznych Litwy Władysław Kondratowicz.
Do gaszenia pożaru skierowano siedem wozów strażackich oraz dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami. Ze wstępnych informacji wynika, że jedna osoba została poszkodowana.
Orlen: nie ma podejrzeń, że pożar cystern kolejowych na Litwie to wynik celowych działań
„Potwierdzamy, że doszło do pożaru, a następnie wybuchu cystern kolejowych przewożących skroplony gaz petrochemiczny LPG z rafinerii Orlen Lietuva. Do zdarzenia doszło na terenie terminalu LPG Baltoji Voke w Wilnie” - przekazał Orlen w odpowiedzi na pytania PAP.
Koncern podkreślił jednocześnie, że infrastruktura, gdzie nastąpił pożar, nie jest własnością Orlen Lietuva, a za przewóz odpowiadała firma zewnętrzna. Jak zaznaczył koncern, jego litewska spółka współpracuje z właścicielem terminalu i odpowiednimi służbami w celu zbadania przyczyny zdarzenia.
„Na tym etapie nie ma podejrzeń, że jest to wynik celowych działań” - dodał Orlen w odpowiedzi na pytanie o przyczyny i okoliczności pożaru.
Wagony z paliwem pochodzącym z rafinerii ORLEN Litwa. Zarówno transport, jak i terminal gdzie doszło do pożaru nie były realizowane przez ORLEN - wyjaśnia w informacji dla wGospodarce.pl rzecznik Orlen SA Mateusz Witczyński.
Mieszkańcy pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza
Mieszkańcy pobliskich osiedli ostrzeżono przed możliwym skażeniem powietrza. Zalecono, by zostali w domach, nie otwierali okien, drzwi ani nie uruchamiali nawiewów. Osoby, które odczują dolegliwości, powinny niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Kierowcy przejeżdżający w pobliżu miejsca pożaru powinni szczelnie zamknąć okna w samochodach.
Orlen Lietuva to spółka, która jest największym podatnikiem na Litwie i odgrywa ważną rolę w tamtejszej gospodarce; zarządza kluczowym terminalem w Butyndze, głównym portem dostaw surowców oraz terminalem kolejowym w Mockowie, ważnym punktem przeładunkowym, umożliwiającym sprawny eksport produktów.
Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP), sek
