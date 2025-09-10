Moya nie zwalnia tempa. Jej sieć stacji znów urosła
Na koniec sierpnia Orlen miał 1 956 stacji benzynowych w Polsce (+2 m/m), koncern bp - 576 (bez zmian), a sieć Moya - 528 (+4)
Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 956 stacji paliw na koniec sierpnia 2025 r. (+2 w porównaniu do danych na koniec lipca, +25 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 576 stacjami (bez zmian m/m, +3 r/r), a na trzecim - Moya z 528 stacjami (+4 m/m, +45 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4 374 stacji (+57 r/r).
Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec sierpnia 2025 r. :
1. Orlen - 1 956 stacji (+2 m/m, +25 r/r)
2. bp - 576 (b.z. m/m, +3 r/r)
3. Moya - 528 (+4 m/m, +45 r/r)
4. MOL - 461 (-1 m/m, -15 r/r)
5. Shell - 458 (b.z. m/m, +2 r/r)
6. Circle K - 395 (b.z. m/m, -3 r/r)
Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 374 stacjami, co stanowiło ok. 55,1% wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - POPiHN).
W sierpniu swoją sieć powiększyły Moya (o 4 stacje) i Orlen (o 2 stacje), sieci bp, Shell i CircleK nie uległy zmianie, a sieć MOL straciła 1 stację.
Piotr Apanowicz, ISBnews
