Systemy dostaw prądu i gazu pracują bez zakłóceń

Krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a infrastruktura przesyłowa nie została uszkodzona - podały na platformie X Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Dodały, że powołano sztab kryzysowy. Krajowy system przesyłowy gazu ziemnego pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewniając ciągłość dostaw gazu - poinformował w środę operator systemu Gaz-System. Rano minister energii Miłosz Motyka informował, że w obszarze strategicznej infrastruktury energetycznej nie odnotowano żadnych zdarzeń.

„Krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a infrastruktura przesyłowa nie została uszkodzona. PSE działają zgodnie z procedurami wynikającymi z obowiązującego stopnia alarmowego. W spółce powołano sztab kryzysowy” - przekazano na platformie X.

„Krajowy System Przesyłowy gazu ziemnego pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewniając ciągłość dostaw gazu” - poinformował na platformie X Gaz-System. Operator systemu dodał, że nie odnotował żadnych niepokojących incydentów. „Nasze służby na bieżąco monitorują sytuację i pracę infrastruktury Krajowego Systemu Przesyłowego” – zapewnił.

W środę rano na platformie X minister energii Miłosz Motyka przekazał, że „w obszarze Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nie odnotowano żadnych zdarzeń”. „Jednostki będące w nadzorze pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podjęły wszelkie działania związane z zabezpieczeniem infrastruktury stosownie do sytuacji. Wszystkie procedury bezpieczeństwa działają” - zaznaczył wtedy.

Atak rosyjskich dronów

W nocy z wtorku na środę rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Szczegóły przedstawił po godz. 10.00 w Sejmie premier Donald Tusk.

Poinformował, że o godz. 22.06 we wtorek Wojsko Polskie miało informację o rozpoczęciu zmasowanego ataku powietrznego z użyciem dronów i rakiet ze strony Rosji na Ukrainę.

Pierwsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej zanotowano około godz. 23.30 we wtorek, a ostatnie około godz. 6.30 w środę. Premier przekazał, że zanotowano i precyzyjnie namierzono 19 naruszeń przestrzeni powietrznej, jednak nie są to ostateczne dane. Podkreślił, że po raz pierwszy w czasie tej wojny spora część dronów nadleciała nad Polskę bezpośrednio z Białorusi.

Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie – co najmniej trzy – zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo – przekazał szef rządu.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji po godz. 15.00 przekazała, że do tej pory znaleziono szczątki dronów w dziesięciu miejscowościach. Odnaleziono je w woj. lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński); Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński) oraz w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski). W rozmowie z PAP doprecyzowała, że chodzi o szczątki dziesięciu dronów.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Na polską wieś ruszyła armia kontrolerów

Toniemy!

Historyczny rekord złota: 13.000 zł za uncję!

»»Ruszają wielkie ćwiczenia armii rosyjskiej na Białorusi– oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!