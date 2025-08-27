Nagłe odwołania w zarządzie Orlenu

Rada nadzorcza Orlenu postanowiła odwołać Magdalenę Bartoś ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz Artura Osuchowskiego ze stanowiska członka zarządu z końcem dnia 27 sierpnia br., podała spółka.

„Zmiany w zarządzie Orlenu. Rada Nadzorcza odwołała dziś wiceprezes ds finansowych Magdalenę Bartoś i wiceprezesa Artura Osuchowskiego. „To początek zmian w spółce. Ma się pojawić nowa dynamika”- mówi informator” - pisze na X @RadioZET_NEWS.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szok! Latem skokowo wzrosła liczba bezrobotnych

Ameryka ucieka Europie. Przepaść w wydajności

Rozwój OZE to prosta droga do braków energii

»»Kto forsuje farmy wiatrowe w Polsce? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!