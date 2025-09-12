Tąpnięcie na rynku ropy

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują. Na rynkach sentyment pozostaje negatywny, a inwestorzy obawiają się o nadpodaż surowca na rynku w nadchodzących kwartałach.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik zniżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,88 proc. do 61,83 USD.

Cena Brent na ICE na listopad spada o 0,77 proc. do 65,86 USD za baryłkę.

Zbliża się nadpodaż na rynku ropy

„Nastroje na rynkach są generalnie pesymistyczne” – powiedział Stefano Grasso, starszy menedżer portfela w 8VantEdge. Dodał, że jednak część negatywnych skutków zbliżającej się nadpodaży jest równoważona przez wysokie marże rafineryjne i niższe poziomy zapasów w rezerwach.

Analitycy podają, że straty rynkowe rozpoczęły się po tym, jak w czwartek Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) w swoim miesięcznym raporcie podała, że światowa podaż ropy wzrośnie w tym roku szybciej niż oczekiwano ze względu na planowane zwiększenie produkcji przez Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową i sojuszników (OPEC+).

SDIC Futures podał w raporcie, że rynek ropy naftowej wciąż waha się między presją ze strony nadwyżki podaży, a obawami o krótkoterminowe zakłócenia, lecz obawy geopolityczne nie wspierają już cen tak mocno jak wcześniej.

OPEC+ w raporcie nie zmienił swoich stosunkowo wysokich prognoz wzrostu globalnego popytu na ropę naftową na lata 2025-2026, oceniając, że światowa gospodarka utrzymuje solidny trend wzrostowy. OPEC+ zdecydował w niedzielę o dalszym zwiększeniu limitów wydobycia ropy od października, ponieważ lider grupy, Arabia Saudyjska, dąży do odzyskania większego udziału w rynku.

Agencja Reutera podała, że eksport ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej do Chin ma wzrosnąć.

IEA podała, że w Rosji, drugim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie po USA w 2024 roku, przychody ze sprzedaży ropy naftowej i produktów naftowych spadły w sierpniu do jednego z najniższych poziomów od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Oczekiwanie na ruch Rezerwy Federalnej i ożywienie gospodarki USA

Inwestorzy oceniają też ostatnie odczyty makroekonomiczne z USA. Czwartkowe dane pokazały, że ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły najmocniej od siedmiu miesięcy, a w zeszłym tygodniu nastąpił spory wzrost liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Utrzymuje to wysokie oczekiwania, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w przyszłym tygodniu, aby spróbować pobudzić wzrost gospodarczy, co z kolei zwiększy popyt na ropę.

„Walka z inflacją nie wydaje się do końca wygrana, co osłabia prognozy popytu na ropę w największej gospodarce świata. Nawet niepokoje geopolityczne nie wspierają cen ropy, ponieważ czynniki fundamentalne wskazują na nadpodaż i słaby popyt” – powiedziała Priyanka Sachdeva, starsza analityczka rynkowa w domu maklerskim Phillip Nova.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przełom dla kredytobiorców, wstrząs dla banków

NaszEauto to nie będzie „chińczyk”!

Brukselska hipokryzja i unijne absurdy

»» Co słychać w gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!