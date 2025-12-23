Bezrobocie w Polsce. "Coraz więcej osób traci pracę"
Stopa bezrobocia w listopadzie 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Wzrosła liczba bezrobotnych
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 873,6 tys. wobec 867,3 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,0 tys. wobec 114,6 tys. poprzednio
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu lipca spadła o 0,1 proc. i wyniosła 15084,4 tys. osób - podał GUS.
W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,4 proc.
Średnia wieku pracujących w gospodarce
W końcu lipca średnia wieku pracujących (liczona w latach) wyniosła 43,0 (w końcu lipca 2024 r. – 42,8, w końcu czerwca 2025 r. – 43,0). W ciągu roku wzrosła także mediana wieku pracujących. W lipcu 2025 r. wyniosła ona 43,0 lata i była o rok wyższa niż na koniec lipca 2024 r.
Gdzie pracują?
Według stanu na koniec lipca najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 2749,9 tys., co stanowiło 18,2 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,2 pkt. proc. mniejszy niż w końcu lipca 2024 r. oraz taki sam jak na ostatni dzień czerwca 2025 r.
Dominującą grupą pracujących byli pracownicy najemni – było ich 11907,5 tys. Na koniec lipca 2025 r. stanowili oni 78,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Było to tyle samo co w lipcu 2024 r. i o 0,1 pkt. proc. więcej niż w czerwcu 2025 r.
Kto pracuje na własny rachunek?
Kolejnym pod względem liczebności podzbiorem pracujących w gospodarce narodowej są pracujący na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny. Według stanu na 31 lipca 2025 r. stanowili oni 20,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej – tyle samo co rok wcześniej i o 0,1 pkt. proc mniej niż na koniec czerwca 2025 r.
