Bezrobocie w Polsce. "Coraz więcej osób traci pracę"

Stopa bezrobocia w listopadzie 2025 r. wyniosła 5,6 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wzrosła liczba bezrobotnych

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w listopadzie 873,6 tys. wobec 867,3 tys. miesiąc wcześniej.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,0 tys. wobec 114,6 tys. poprzednio

Liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu lipca spadła o 0,1 proc. i wyniosła 15084,4 tys. osób - podał GUS.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zmniejszyła się o 0,4 proc.

Średnia wieku pracujących w gospodarce

W końcu lipca średnia wieku pracujących (liczona w latach) wyniosła 43,0 (w końcu lipca 2024 r. – 42,8, w końcu czerwca 2025 r. – 43,0). W ciągu roku wzrosła także mediana wieku pracujących. W lipcu 2025 r. wyniosła ona 43,0 lata i była o rok wyższa niż na koniec lipca 2024 r.

Gdzie pracują?

Według stanu na koniec lipca najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe – 2749,9 tys., co stanowiło 18,2 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Udział ten był o 0,2 pkt. proc. mniejszy niż w końcu lipca 2024 r. oraz taki sam jak na ostatni dzień czerwca 2025 r.

Dominującą grupą pracujących byli pracownicy najemni – było ich 11907,5 tys. Na koniec lipca 2025 r. stanowili oni 78,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej. Było to tyle samo co w lipcu 2024 r. i o 0,1 pkt. proc. więcej niż w czerwcu 2025 r.

Kto pracuje na własny rachunek?

Kolejnym pod względem liczebności podzbiorem pracujących w gospodarce narodowej są pracujący na własny rachunek łącznie z pomagającymi członkami rodziny. Według stanu na 31 lipca 2025 r. stanowili oni 20,9 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej – tyle samo co rok wcześniej i o 0,1 pkt. proc mniej niż na koniec czerwca 2025 r.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Gdzie ta konsumpcja? Sprzedaż detaliczna więdnie!

Takie mamy zadłużenie: 1 908 800 000 000 zł

Popularny miód zniknie ze sklepów

»»W kontakcie ze strajkującymi górnikami z Silesii jest prezydent Karol Nawrocki! – oglądaj w telewizji wPolsce24