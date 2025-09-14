Nowe gwiazdy telewizji wPolsce24! „Stawiamy na osobowości"

Kampanijna rzeczniczka Karola Nawrockiego Emilia Wierzbicki poprowadzi w telewizji wPolsce24 program publicystyczny z Wojciechem Biedroniem – informuje tygodnik „Sieci”. Są też inne transfery do stacji zarządzanej przez Jacka Karnowskiego.

„Z radością i nową energią dołączam do zespołu wPolsce24, najszybciej rozwijającej się stacji informacyjnej w Polsce. Od połowy września będę spotykać się z państwem w nowym, popołudniowym programie, o którym więcej już wkrótce. Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia na antenie!” – ogłosiła 1 września nowa gwiazda wPolsce24 Emilia Wierzbicki.

„Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”

Jak podaje tygodnik „Sieci”, programem tym będzie „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest”. Potrwa 45 min, a jego elementem będzie rozmowa z gościem ważnym dla obrazu dnia.

„Bez Spiny” Wojciecha Biedronia, tak bardzo kochane przez naszych widzów, zyska z kolei zupełnie nowy wymiar. Program będzie trwał aż dwie godziny, przenosimy go na sobotę – zapowiada Mariusz Pilis, nowy dyrektor programowy stacji.

Transfery i zapowiedzi

„Na tym nie koniec transferów. W telewizji wPolsce24 swoje miejsce znaleźli: jeden z najbardziej znanych konserwatywnych publicystów politycznych Wiktor Świetlik i wybitny dziennikarz gospodarczy Wojciech Surmacz” – czytamy w tygodniku „Sieci”.

To nazwiska gwarantujące najwyższą jakość. Rozmawiamy z kolejnymi ludźmi z dziennikarskiego topu, rozglądamy się za nowymi nabytkami. Mamy też w zanadrzu bardzo gorące niespodzianki. O nich powiemy więcej już niebawem – mówi cytowany przez „Sieci” Mariusz Pilis.

Sprawdzone formaty

Według tygodnika w ramówce pozostaną najchętniej oglądane programy, takie jak „Na linii ognia” Magdaleny Ogórek czy „Piątka Pereiry” Samuela Pereiry. Kontynuowany będzie program Daniela Nawrockiego, w którym syn prezydenta RP rozmawia z ciekawymi ludźmi w ich naturalnym otoczeniu. Poranną rozmowę polityczną prowadzić będzie Marcin Wikło.

Wschodząca gwiazda wPolsce24 Anna Pawelec wraz z Dariuszem Matuszakiem i Bartoszem Łyżwińskim będą gospodarzami dwugodzinnego »Bez pardonu«” – informuje tygodnik „Sieci”.

Jacek Karnowski: „Jesteśmy telewizją, która pilnuje spraw najważniejszych, przede wszystkim pilnuje Polski”

Popołudniowo-wieczorny blok programowy będzie się składał z publicystycznego „Bez cenzury”, prowadzonych przez Martę Kielczyk, Martę Piasecką i Marcina Wikłę. „Wiadomości wPolsce24” i „Minęła 20.05” którego głównym prowadzącym będzie Marek Pyza. Na koniec: luźniejsze podsumowanie dnia w „Polityce na deser”. Jeden z prowadzących, Krzysztof Feusette, poprowadzi także autorskie „Hity Feusette’a”.

Po roku od uruchomienia nadawania na multipleksie telewizja wPolsce24 wywalczyła sobie prawo do stałej, widocznej obecności na bardzo trudnym rynku telewizyjnym – mówi redaktor naczelny stacji Jacek Karnowski.

– Przybywa nam widzów, stale poprawiamy i wzbogacamy naszą propozycję. Chcemy być – jesteśmy – telewizją, która pilnuje spraw najważniejszych, przede wszystkim pilnuje Polski. To konieczne, bo zagrożenia dla naszej wspólnoty narodowej, dla naszego państwa, są dziś bardzo poważne. Nie chodzi tylko o otwartą agresję, z którą musimy się liczyć, lecz także o coraz silniejsze ataki na podstawowe wartości, na rodzinę, na nasz kulturowy fundament – podkreśla Jacek Karnowski.

