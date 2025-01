W połowie lutego program wyborczy Karola Nawrockiego

Obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki przejdzie na urlop w IPN 15 stycznia, czyli wtedy, kiedy ruszy kampania wyborcza - powiedziała PAP jego rzeczniczka Emilia Wierzbicki. „Liczymy na to, że taką samą drogę wybiorą jego kontrkandydaci w wyborach” - dodała.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w tym tygodniu, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja; formalnie zostaną zarządzone 15 stycznia, wówczas ruszy kampania wyborcza.

Wierzbicki, pytana kiedy prezes IPN i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zamierza przejść na zapowiadany urlop, przekazała, że zrobi to 15 stycznia, kiedy oficjalnie ruszy kampania wyborcza.

„Liczymy na to, że taką samą drogę wybiorą jego kontrkandydaci w wyborach” - dodała.

W połowie lutego kompletny program wyborczy Karola Nawrockiego

Na pytanie, czy znany jest już termin zapowiedzianej przez Nawrockiego na połowę lutego konwencji, na której przedstawi swój program wyborczy, odparła, że sztab będzie o tym informował, a program „będzie przedstawiany w różnych formach”. Podkreśliła, że część propozycji jest już prezentowanych.

„W tym tygodniu dr Karol Nawrocki przedstawił pakiet ustaw obniżających VAT w związku z panującą drożyzną. Za nami także spotkania z przedstawicielami wielu branż, ostatnio m.in. rolniczej i transportowej. To także dialog z Polakami, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami i problemami” - przypomniała. Chodzi o przedstawione przez Nawrockiego trzy projekty ustaw, które przewidują obniżenie VAT na żywność z 5 do 0 proc. oraz obniżenie VAT na energię elektryczną i na gaz z 23 proc. do 8 proc.

Polityka prorozwojowa

Innym priorytetem kandydata - jak wskazała - jest „opanowanie chaosu w ważnych dla Polaków obszarach, takich jak ochrona zdrowia”.

„Kolejne punkty programowe będą pojawiały się w trakcie kampanii. Na pewno dużą bolączką jest dziś brak strategii rozwojowej naszego kraju, więc elementem programu musi być także plan rozwoju Polski i wielkich inwestycji, w tym budowy całego CPK i elektrowni atomowych” – wyliczała.

Nawrocki dotrze do każdego powiatu w Polsce

„Za nami pierwsza tura spotkań eksperckich, m.in. z przedsiębiorcami czy specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa. Jednak to dopiero początek. Obywatelski kandydat chce dotrzeć do każdego powiatu w Polsce i spotkać się z ich mieszkańcami” - podkreśliła Wierzbicki.

Stawka kandydatów w wyborach

Start w wyborach prezydenckich oprócz Nawrockiego zapowiedzieli: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; kandydatka Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców i lider Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz.

PAP, sek

