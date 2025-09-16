3419,22 miesięcznie na studenta. Rozpiska wydatków

Zbliża się początek roku akademickiego. Choć Władysław Kosiniak-Kamysz obiecywał studentom akademiki za symboliczną złotówkę, okazało się to jedynie wyborczą „wędka na ryby”. Polityk zdobył upragnione stanowisko szefa MON, a studentów zostawił z dramatycznie rosnącymi kosztami życia.

Raport „Portfel Studenta”, przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości i Związek Banków Polskich, jasno wskazuje: największym obciążeniem finansowym dla studentów wciąż pozostaje zakwaterowanie – mieszkanie, akademik czy pokój.

Portfel Studenta 2025 – finanse w lepszej kondycji, choć koszty wciąż wysokie / autor: ZBP

Studia dla tych, co mają pieniądze

Koszt utrzymania studenta wzrósł z 1574 zł w 2016 roku aż do 3979,22 zł w 2025. Student musi gdzieś mieszkać, coś jeść i opłacać edukację. Sam wynajem pochłania średnio 1200–1500 zł miesięcznie, a aż 18 proc. studentów płaci jeszcze więcej.

Suma miesięcznych wydatków wyniosła 3979,22 zł. Zawiera się w niej jednak opłata za czesne w wysokości 560 zł. W przypadku, gdyby studentka kształciła się w trybie stacjonarnym „miesięczny rachunek” zamknąłby się w kwocie 3419,22 zł. W takim wariancie nie mogłaby jednak podjąć zatrudnienia na pełny etat - podaje raport.

Wydatki studenta / autor: Raport

Kto może, ten odkłada

Na szczęście rośnie liczba młodych, którzy regularnie oszczędzają.

Cieszymy się, że następuje pozytywna zmiana w podejściu studentów do finansów. Już tylko co dziesiąty badany nie oszczędza. Mamy nadzieję, że dzięki projektom edukacyjnym odsetek ten będzie nadal malał – mówi Michał Polak, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Mieszkanie prawem, nie towarem?

Najczęściej wybieraną opcją jest mieszkanie ze znajomymi lub rodziną (46 proc. ankietowanych), których nie stać na droższe rozwiązania, 30 proc. studentów wynajmuje mieszkania, a na akademiki – wciąż drogie i trudno dostępne – decyduje się jedynie 12 proc. badanych. Powód? Ograniczona liczba miejsc.

W Polsce brakuje nawet 400 tys. łóżek, w samej Warszawie – 60 tys. To najlepszy dowód, że rządowe obietnice pozostają pustymi hasłami.

Praca? Raczej fikcja

Rząd nie ma się też czym pochwalić w kwestii wspierania studentów na rynku pracy. Aż 57 proc. badanych negatywnie ocenia dostępność ofert, warunki zatrudnienia i poziom wynagrodzeń. Tylko 12 proc. widzi sytuację w dobrym świetle. Coraz więcej studentów w ogóle rezygnuje z pracy – dziś to już 41 proc., czyli o 6 punktów procentowych więcej niż rok temu.

jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprowadźmy Polaków! Przełomowy projekt sen. Biereckiego

Japoński koncern ucieka z Niemiec do Polski

Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

»»Co nowego w gospodarce i finansach? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24