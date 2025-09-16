To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?

We wtorek gazeta „Rzeczpospolita” podała, powołując się na anonimowe źródła w „najważniejszych strukturach zajmujących się bezpieczeństwem państwa”, że dom we wsi Wyryki w województwie lubelskim, który został uszkodzony podczas wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w ubiegłym tygodniu, nie ucierpiał od spadającego drona. Zniszczenia miała spowodować zabłąkana rakieta przeciwlotnicza AIM-120 AMRAAM wystrzelona przez polski samolot F-16.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oczekuje od rządu „niezwłocznego wyjaśnienia zdarzenia z miejscowości Wyryki”.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, na Lubelszczyźnie spadł nie dron, ale rakieta wystrzelona z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący dron, z dysfunkcją układu naprowadzania.

To była rakieta powietrze-powietrze AIM-120 AMRAAM z naszego F-16, która w trakcie lotu miała dysfunkcję układu naprowadzania i nie zadziałała. Na szczęście nie uzbroiła się i nie wybuchła, ponieważ zabezpieczenia zapalnika zadziałały – wskazuje jedno z naszych źródeł. – Był rosyjski nalot, strona polska się broniła – dodaje natychmiast. Na dom runęła więc około trzymetrowa rakieta (jej waga to ponad 150 kg)

