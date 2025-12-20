Czeka nas ostatni rok z abonamentem RTV?

Rok 2026 będzie prawdopodobnie ostatnim, w którym Polacy zapłacą abonament RTV. Choć rząd zapowiada jego likwidację, proces legislacyjny potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy. Jakie zmiany w tym zakresie nas czekają i od kiedy wejdą w życie? – pisze portal biznes.interia.pl

Likwidacja abonamentu od 1 stycznia 2027

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało projekt nowelizacji ustawy medialnej, który zakłada likwidację abonamentu od 1 stycznia 2027. Projekt ma trafić do Sejmu w II-III kwartale 2026. Jeśli proces przebiegnie bez opóźnień, od 2027 roku nie będzie nowych opłat. To najwcześniejszy możliwy termin zniesienia opłat indywidualnych za RTV – pisze portal biznes.interia.pl.

Po likwidacji abonamentu rząd chce wprowadzić stałą dotację z budżetu państwa, nie niższą niż 2,5 mld zł rocznie.

Co z dłużnikami abonamentu?

Likwidacja abonamentu nie oznacza, że długi z tego tytułu automatycznie znikną. Z doniesień KRRiT wynika, że niektóre z nich sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jednak projekt nowelizacji ustawy telekomunikacyjnej przewiduje, że będzie je można ściągać tylko do 31 grudnia 2028 roku. Zdecydowanie skraca to normalny, czyli pięcioletni, okres przedawnienia.

