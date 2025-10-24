TVN zmieni właściciela? Trump już wskazał faworyta

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa naciska na koncern Warner Bros. Discovery, by zaakceptował propozycję przejęcia go przez Paramount Skydance, kierowaną przez syna zaprzyjaźnionego z nim miliardera Larry’ego Ellisona - donosi gazeta „New York Post”.

Urzędnicy sugerują, że inni chętni na kupno WBD nie uzyskają zgody na transakcję.

Sprawa zakupu Warner Bros. Discovery ważna dla Waszyngtonu

Konserwatywny dziennik pisze, powołując się na rozmowę z urzędnikiem Białego Domu, że administracja Trumpa faworyzuje Paramount Skydance, podczas gdy inni potencjalni kupcy mogą natrafić na „poważne przeszkody” stawiane przez urzędy regulacyjne.

To, do kogo będzie należeć Warner Bros. Discovery jest bardzo ważne dla tej administracji - powiedział gazecie wysoki rangą oficjel. - Zarząd Warnera powinien bardzo poważnie pomyśleć nie tylko o rywalizacji cenowej, lecz również który z graczy dotąd ma sukcesy w dopinaniu umów. A to wskazuje na Ellisonów - dodał.

Jest to aluzja do wcześniejszego przejęcia koncernu medialnego Paramount przez firmę Skydance kierowaną przez Davida Ellisona, syna założyciela firmy Oracle Larry’ego Ellisona, jednego z najbogatszych ludzi świata znanego ze wspierania Trumpa.

Było już przejęcie Paramount

Do wydania zgody na przejęcie Paramount - właściciela m.in. studia filmowego, telewizji CBS i platformy streamingowej Paramount + - doszło po tym, jak zarząd spółki zgodził się zawrzeć ugodę sądową z Trumpem i wpłacić 16 mln dolarów na jego fundację. Pozew Trumpa dotyczył rzekomo nieuczciwego edytowania wywiadu Kamali Harris dla CBS podczas kampanii wyborczej, a zapłata pieniędzy była uważana przez krytyków za łapówkę za zgodę na transakcję.

Po przejęciu przez Skydance, w CBS wprowadzono zmiany, m.in. zatrudniając konserwatywną publicystkę Bari Weiss na redaktorkę naczelną telewizji oraz obiecując pozbycie się „lewicowego przechylenia” w linii kanału.

Warner Bros. Discovery to właściciel m.in. telewizji CNN, platformy HBO Max oraz polskiego TVN. Szef koncernu David Zaslav poinformował w tym tygodniu, że firma rozważa oferty kupna całego koncernu lub jej części.

Według „Wall Street Journal”, WBD odrzucił już dwie oferty Paramount Skydance. Wśród innych potencjalnych nabywców mają być też Netlfix, Amazon oraz Comcast, właściciel telewizji NBC. Według „New York Post”, w ocenie administracji Trumpa przejęcie przez Netflix lub Amazon może być problematyczne ze względu na przepisy antymonopolowe (Netflix to platforma numer 1 na amerykańskim rynku, HBO Max - nr 3). Z kolei przeszkodą dla Comcastu miałyby być poglądy jego szefa Briana Robertsa, wielokrotnie krytykowanego przez Trumpa.

„Może Brian Roberts wyjdzie z propozycją wielkiej odwilży z prezydentem, ale nie sądzę, by to się wydarzyło i to jest kluczowe” - oznajmił urzędnik administracji Trumpa.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

