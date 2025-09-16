Dołącz do zespołu Telewizji wPolsce24!
Marzysz o pracy w mediach i chcesz tworzyć rzetelną, polską telewizję opartą na prawdzie i wartościach, które są Ci bliskie?
Jeśli interesuje Cię świat informacji, dziennikarstwo i opowiadanie o wydarzeniach z Polski i zagranicy, mamy dla Ciebie propozycję.
Aktualnie poszukujemy:
— dziennikarzy,
— reporterów,
— wydawców.
Lubisz wyzwania i jesteś gotów na nowe doświadczenia? Prześlij swoje CV na adres: [email protected] i rozpocznij współpracę z nami!
