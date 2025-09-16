Informacje
wPolsce24 / autor: fot. Ludmiła Skwarczyńska
wPolsce24 / autor: fot. Ludmiła Skwarczyńska

Dołącz do zespołu Telewizji wPolsce24!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 września 2025, 10:07

    Aktualizacja: 16 września 2025, 11:30

  • Powiększ tekst

Marzysz o pracy w mediach i chcesz tworzyć rzetelną, polską telewizję opartą na prawdzie i wartościach, które są Ci bliskie?

Jeśli interesuje Cię świat informacji, dziennikarstwo i opowiadanie o wydarzeniach z Polski i zagranicy, mamy dla Ciebie propozycję.

Aktualnie poszukujemy:

 dziennikarzy,

 reporterów,

 wydawców.

Lubisz wyzwania i jesteś gotów na nowe doświadczenia? Prześlij swoje CV na adres: [email protected] i rozpocznij współpracę z nami!

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Sprowadźmy Polaków! Przełomowy projekt sen. Biereckiego

Japoński koncern ucieka z Niemiec do Polski

Najbogatszy człowiek świata kupi TVN?

»»Co nowego w gospodarce i finansach? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze telewizji wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych