Dołącz do zespołu Telewizji wPolsce24!

Marzysz o pracy w mediach i chcesz tworzyć rzetelną, polską telewizję opartą na prawdzie i wartościach, które są Ci bliskie?

Jeśli interesuje Cię świat informacji, dziennikarstwo i opowiadanie o wydarzeniach z Polski i zagranicy, mamy dla Ciebie propozycję.

Aktualnie poszukujemy:

— dziennikarzy,

— reporterów,

— wydawców.

Lubisz wyzwania i jesteś gotów na nowe doświadczenia? Prześlij swoje CV na adres: [email protected] i rozpocznij współpracę z nami!

