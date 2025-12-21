Eksport rośnie. Niemcy na potęgę kupują polskie mięso

W okresie styczeń–październik 2025 r. wartość eksportu towarów rolno–spożywczych z Polski wyniosła 48,5 mld euro i była o 8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Głównym towarem eksportowym było mięso i jego przetwory oraz tytoń i wyroby tytoniowe. Największe przychody z eksportu żywności do UE w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (12,3 mld euro, wzrost o 8 proc.).

Według Biura Analiz i Strategii KOWR, „wzrost wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. był wynikiem m.in. wyższych średnich cen żywności na rynku międzynarodowym w porównaniu z analogicznymi okresami 2024 r.”.

Jak dodano, „wskazują na to odczyty wskaźnika FAO Food Price Index (FFPI) (będącego miarą miesięcznych zmian cen międzynarodowych, koszyka produktów żywnościowych), którego wartości w okresie pierwszych trzech kwartałów 2025 r. były znacznie wyższe r/r, co miało przełożenie na ceny transakcyjne uzyskiwane przez krajowych eksporterów„.

Silna pozycja Polski w łańcuchach dostaw

Podkreślono, że duże znaczenie dla wzrostu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży żywności miało utrzymanie przez Polskę silnej pozycji w łańcuchach dostaw, oraz odbudowujący się popyt konsumpcyjny na rynku Unii Europejskiej, który odpowiadał w analizowanym okresie za trzy czwarte wpływów uzyskiwanych z eksportu rolno-spożywczego.

Jednocześnie w okresie pierwszych 10 miesięcy br. import towarów rolno-spożywczych wyniósł 32,1 mld euro i był o 8,4 proc. większy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej za dziesięć miesięcy 2025 r. ukształtowało się na poziomie 16,4 mld euro i było o 7,2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego - podał KOWR.

Najważniejszy rynek eksportowy to Unia Europejska

Najważniejszym odbiorcą produktów rolno-spożywczych z Polski są kraje Unii Europejskiej, gdzie w tym czasie sprzedano towary o wartości 36,5 mld euro; jest to wzrost wartości o 10 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2024 r. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 75 proc.

Największe przychody z eksportu żywności do UE w okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (12,3 mld euro, wzrost o 8 proc.), gdzie trafia 25 proc. eksportowanej na unijny rynek żywności i Francji (3,4 mld euro, wzrost o 23 proc.) oraz Niderlandów, Włoch i Czech.

Asortyment eksportowy

Do krajów unijnych w okresie styczeń–październik 2025 r. polskie firmy głównie eksportowały: tytoń i wyroby tytoniowe (o wartości 4,1 mld euro, wzrost o 1 proc, w stosunku do dziesięciu miesięcy 2024 r.) oraz mięso drobiowe (3,5 mld euro, wzrost o 27 proc.). Kolejnymi ważnymi grupami towarów były: produkty mleczne, mięso wołowe, ryby i przetwory, czekolada i wyroby czekoladowe oraz pieczywo i wyroby piekarnicze.

Dynamicznie rośnie eksport na rynki poza UE

Do krajów pozaunijnych (tzw. krajów trzecich) wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 12 mld euro, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Polskie produkty trafiły, podobnie jak w latach poprzednich, do: Wielkiej Brytanii (przychody na poziomie 3,7 mld euro, wzrost o 2 proc.), Ukrainy, USA, Turcji, Federacji Rosyjskiej, Szwajcarii oraz do Izraela.

Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: mięso i przetwory inne niż drobiowe (1,4 mld euro, wzrost o 8 proc.), mięso drobiowe, produkty mleczne, czekoladę i wyroby czekoladowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, tytoń i wyroby tytoniowe oraz karmę dla zwierząt.

„W okresie dziesięciu miesięcy 2025 r. wzrósł również eksport żywności z Polski na rynki pozaunijne. Jednak z uwagi na niesprzyjającą eksportowi aprecjację złotego względem dolara amerykańskiego, wzrost ten odznaczał się względnie niewielką dynamiką” - skomentował KOWR.

KOWR zwraca uwagę na dynamicznie rozwijający się eksport na niektóre pozaunijne rynki. Wzrost wartości odnotowano w eksporcie m.in. do Serbii (+30 proc. r/r), Albanii (+30 proc.) oraz na rynek ukraiński (+28 proc.). Bardzo duży r/r wzrost wartość eksportu produktów rolno-spożywczych z Polski odnotowano ponadto do niektórych krajów Azji Południowo-Wschodniej – przede wszystkim na rynki: Tajwanu (+49 proc., Filipin (+22 proc.), Wietnamu (+19 proc.), Malezji (+18 proc.) czy Republiki Korei (+11 proc.).

„Dane te mogą świadczyć o postępującej dywersyfikacji sprzedaży zagranicznej na rynku globalnym” - podkreślił KOWR.

PAP, sek

