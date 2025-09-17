Zwrot na rynku ropy!

Ceny ropy na globalnych giełdach spadają po trzech poprzednich sesjach ze zwyżkami. Inwestorzy oceniają skutki ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową. UE rozważa tymczasem zwiększenie presji na Rosję i sankcji m.in. wobec rosyjskiego sektora energetycznego - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na październik kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 64,38 USD, niżej o 0,22 proc.

Brent na ICE na listopad jest wyceniana po 68,30 USD za baryłkę, w dół o 0,25 proc.

Rosyjski sektor naftowy pod presją ukraińskich ataków

Inwestorzy oceniają skutki wtorkowego ataku Ukrainy na rosyjską infrastrukturę naftową, w tym na rafinerię ropy naftowej w Saratowie. W pobliżu zakładu odnotowano eksplozje i pożary.

Największy producent ropy z Rosji - Rosnieft PJSC, do którego należy rafineria w Saratowie, nie skomentował na razie tej sprawy.

Analitycy przypominają, że od ub. miesiąca ukraińskie wojska zintensyfikowały ataki dronów na rosyjskie obiekty energetyczne, a tym rafinerie ropy naftowej. Ma to na celu ograniczenie dostaw przez Rosjan paliwa na linię frontu.

Jak wskazuje agencja Bloomberg w tym roku siły ukraińskie zaatakowały rosyjskie zakłady przetwarzające ropę naftową, które odpowiadają za ok. połowę wszystkich rosyjskich mocy rafineryjnych, ale rzeczywista skala zakłóceń w dostawach paliw jest mniejsza.

Tymczasem kraje Zachodu starają się wywrzeć presję na prezydenta Rosji Władimira Putina, aby zasiadł do stołu negocjacyjnego z Ukrainą.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen rozmawiała telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem o zwiększaniu presji na Rosję.

„Rozmawiałam z (Donaldem Trumpem) o wzmocnieniu naszych wspólnych wysiłków na rzecz zwiększenia presji gospodarczej na Rosję poprzez dodatkowe środki” - napisała na platformie X.

Podkreśliła, że KE wkrótce przedstawi swój 19. pakiet sankcji, skierowanych przeciwko kryptowalutom, bankom i sektorowi energetycznemu Rosji.

Prezydent USA wzywa UE do zaprzestania zakupów ropy w Rosji

We wtorek tymczasem prezydent Donald Trump, przed wylotem do Wielkiej Brytanii z oficjalna wizytą, po raz kolejny wezwał UE do zaprzestania kupowania ropy od Rosji.

„Europa musi przestać kupować ropę od Rosji. Oni wiele mówią. Ale muszą przestać kupować ropę od Rosji” - zaapelował amerykański prezydent.

Dodał później, że musi to się stać natychmiast.

Donald Trump ocenił, że kontynuowanie tych zakupów jest nieuczciwe wobec Stanów Zjednoczonych.

Analitycy wskazują, że geopolityka, jak i działania Ukrainy wobec rosyjskiej infrastruktury naftowej mogą wspierać ceny ropy, ale należy też brać pod uwagę decyzje produkcyjne krajów OPEC+.

„Aspekt geopolityczny, w tym ciosy ze strony Ukrainy, która atakuje zarówno rosyjskie terminale eksportowe, jak i same rafinerie - może wspierać ceny ropy” - ocenia Mukesh Sahdev, dyrektor generalny i założyciel firmy analitycznej Xanalysts.

„Ale działania krajów sojuszu OPEC+ mające na celu kontrolę podaży ropy naftowej na globalnych rynkach, nieco ograniczają potencjał zwyżek cen surowca” - dodaje.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska

To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?

„1 mln Polaków może wrócić do kraju”. Oto projekt Biereckiego

»»Prezydent Karol Nawrocki po wizycie w Niemczech: Sugerowałem, by reparacje finansowały Polski System Obrony – oglądaj w telewizji wPolsce24