Zwrot na rynku ropy! Nowa cena

Ropa naftowa zmierza do zaliczenia bardzo dobrego tygodnia - z najsilniejszym wzrostem notowań od końca października. Inwestorzy zwracają uwagę na geopolitykę - atak wojskowy Stanów Zjednoczonych na bojowników w Nigerii, częściową blokadę przez USA Wenezueli i działania w sprawie procesu pokojowego w Ukrainie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II 2026 kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 58,50 USD, wyżej o 0,26 proc.

Brent na ICE na II jest wyceniana po 62,32 USD za baryłkę, w górę o 0,13 proc., ale po wzroście w tym tygodniu o ponad 3 proc.

Inwestorzy uważnie śledzą doniesienia dotyczące geopolityki i potencjalnych zakłóceń w dostawach ropy na globalne rynki paliw.

Zaogniona sytuacja na świecie

Sytuacja w Nigerii

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że w czwartek wieczorem Stany Zjednoczone zadały „potężny i śmiertelny cios” terrorystom z Państwa Islamskiego (ISIS) w płn.-zach. Nigerii. We wpisie na TruthSocial podkreślił, że ataki przeprowadzono zgodnie z jego rozkazami jako głównodowodzącego armii USA.

Wieczorem (…) Stany Zjednoczone przeprowadziły potężny i śmiertelny atak na terrorystyczną hołotę ISIS w północno-zachodniej Nigerii, która od wielu lat, a nawet stuleci, atakuje i brutalnie zabija przede wszystkim niewinnych chrześcijan! - napisał Doanld Trump.

Amerykański prezydent podkreślił, że w przeszłości ostrzegał ISIS, że ”jeśli nie zaprzestaną mordowania chrześcijan, zapłacą za to wysoką cenę„.

Donald Trump dodał, że pod jego przywództwem „nasz kraj nie pozwoli na rozkwit radykalnego islamskiego terroryzmu”.

Amerykański prezydent nie sprecyzował celów ataków ani nie poinformował o użytych siłach. Wpis zakończył życzeniami

WESOŁYCH ŚWIĄT wszystkim, łącznie z martwymi terrorystami, których będzie znacznie więcej, jeśli będą kontynuować zabijanie chrześcijan.

Ważne!

Nigeria, która jest członkiem OPEC, produkowała w listopadzie ok. 1,5 mln baryłek ropy dziennie - wynika z danych udostępnionych przez kartel.

Sytuacja w Wenezueli

Tymczasem trwa częściowa blokada Wenezueli przez USA.

USA oskarżają przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń w łodzie, które - według amerykańskich służb - transportują narkotyki do Stanów Zjednoczonych.

Ważne!

Prezydent USA Donald Trump ogłosił wcześniej „blokadę” objętych sankcjami tankowców z ropą, wpływających do portów Wenezueli i wypływających z nich.

Donald Trump nie uznaje Maduro za prawowitego przywódcę Wenezueli i zapowiedział, że USA zatrzymają, sprzedadzą albo wykorzystają jako rezerwę strategiczną skonfiskowaną u wybrzeży Wenezueli ropę i że zatrzymają u siebie przejęte tankowce.

USA przerzuciły do bazy w Portoryko myśliwce F-35A, a baza ta znajduje się nieopodal Wenezueli.

Operacja wojskowa USA w tym regionie ma na celu powstrzymanie karteli narkotykowych i wywarcie presji na rząd w Caracas.

Na razie jednak - jak podają źródła - siły amerykańskie koncentrują się głównie na blokadzie gospodarczej Wenezueli, a nie na opcjach militarnych.

Nie mogąc spokojnie eksportować większości swojej ropy Wenezuela szybko napełnia zbiorniki magazynowe i załadowuje też nieczynne tankowce, a to zwiększa ryzyko, że wkrótce kraj będzie zmyszony do zamykania szybów naftowych.

Wojna w Ukrainie

Tymczasem nie słabną działania związane z możliwym procesem pokojowym w Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w piątek rano w serwisie X, że „w niedalekiej przyszłości” spotka się z przywódcą Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem.

Wiele kwestii może się rozstrzygnąć jeszcze przed końcem roku - wskazał prezydent Ukrainy.

Inwestorzy muszą zachować ostrożność- zaleca tymczasem Huang Wanzhe, analityk rynków ropy w Dadi Futures Co. Ltd, odnosząc się do potencjalnie wyższej zmienności i możliwych niepokojów na rynkach na początku nowego roku. Inwestorzy powinni zaczekać na „rozegranie się” obecnej fali wielu ryzyk geopolitycznych. Potem dopiero mogą uwzględniać nadwyżkę ropy nad podażą na rynkach paliw - podkreślił.

