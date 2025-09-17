Węglowa Dolna Odra czynna o kilka miesięcy dłużej

Praca Elektrowni Dolna Odra będzie wydłużona, a wyłączenie bloków nastąpi w 2. etapach - poinformowała PGE GiEK. Dodała, że zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 r., a dwa pozostałe będą pracować do końca sierpnia 2026 r.

Do tej pory zakończenie produkcji energii i ciepła w blokach węglowych Elektrowni Dolna Odra (EDO) planowane było na koniec 2025 roku - przypomniała spółka, dodając, że proces wygaszania elektrowni rozpoczęto w 2020 roku. Jednak w środę poinformowano, że zarząd i rada nadzorcza PGE GiEK zdecydowały o wycofaniu z eksploatacji bloków węglowych Elektrowni Dolna Odra w dwóch etapach.

„Zgodnie z nowym planem dwa bloki zostaną wycofane z końcem 2025 roku, natomiast praca dwóch pozostałych zostanie wydłużona do końca sierpnia 2026 roku. Stopniowe wycofywanie bloków oznacza, że przez 8 miesięcy przyszłego roku Elektrownia Dolna Odra pozostanie w gotowości do dostarczania energii” - podała PGE GiEK w komunikacie.

Zwróciła uwagę, że udział energii z węgla w polskim miksie energetycznym jest „z roku na rok coraz niższy”. „To efekt rosnącej produkcji tańszej energii ze źródeł odnawialnych, gazowych oraz niskiej efektywności wyeksploatowanych źródeł węglowych” - wskazała spółka, dodając, że Elektrownia Dolna Odra, która posiada 4 bloki węglowe o mocy 225 MW każdy, nie jest wyjątkiem.

Według PGE GiEK produkcja energii w tym oddziale od lat „sukcesywnie maleje” i w 2025 roku będzie o około 60 proc. niższa niż w 2024 roku, co powoduje, że przy wysokich kosztach utrzymania i remontów jednostki węglowe są „trwale nierentowne”. Spółka dodała, że jednostki węglowe są zastępowane nowymi technologiami, w tym blokami gazowo-parowymi, których budowa zakończyła się w październiku 2024 roku.

Osłony dla pracowników Dolnej Odry

Podkreśliła, że decyzja o wydłużeniu pracy bloków węglowych w EDO oznacza dla jej pracowników więcej czasu na zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej. „Będą mogli m.in. rozważyć pozostanie w Grupie PGE, podejmując pracę w innych spółkach lub w nowych inwestycjach realizowanych przez Grupę w okolicy Gryfina. Alternatywnie mogą skorzystać z atrakcyjnych warunków osłonowych” - poinformowała PGE GiEK.

PGE GiEK dodała, że wprowadziła osłony socjalne dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego. „Mowa o jednorazowych odprawach pieniężnych i urlopach energetycznych. Urlop energetyczny kierowany jest do pracowników, którym pozostało maksymalnie 4 lata do nabycia prawa do emerytury – w okresie urlopu otrzymają 80 proc. swojego miesięcznego wynagrodzenia” - przekazała PGE GiEK.

Zwróciła uwagę, że w spółce wdrożono też Program Dobrowolnych Odejść, a obowiązujące porozumienie etatyzacyjne zawarte ze związkami zawodowymi gwarantuje odprawy w wysokości nawet 30-krotności miesięcznego wynagrodzenia, które w oddziale wynosi średnio ponad 13 tys. zł. Zgodnie z szacunkami spółki koszty odpraw pracowniczych w Elektrowni Dolna Odra mogą wynieść w sumie nawet 250 mln zł. „Proces obniżania zatrudnienia w oddziale będzie następował stopniowo, a część zespołu będzie pracowała do 2030 roku, co dodatkowo zwiększa możliwości pracowników w zakresie podjęcia pracy w nowych inwestycjach Grupy” - zaznaczyła spółka.

W komunikacie zauważono też, że program inwestycyjny realizowany przez Grupę PGE w Gryfinie i okolicach da nowe miejsca pracy.

Przetarg na kolejny blok gazowo-parowy

W Gryfinie pracuje duoblok gazowo-parowy o mocy 1366 MW, uruchomiony w 2024 r. Elektrownia gazowa może zapewnić energię dla około 5 proc. gospodarstw domowych w kraju, a dla pracowników stabilne i bezpieczne miejsce zatrudnienia na kolejne lata - zaznaczono.

Jak podano, w sierpniu tego roku spółka ogłosiła przetarg na budowę kolejnego bloku energetycznego na gaz w lokalizacji Gryfino – Dolna Odra. Budowa bloku szczytowego o mocy 600 MW opartego o turbinę gazową pracującą w cyklu otwartym ma uzupełniać produkcję energii ze źródeł odnawialnych w okresach niskiej generacji lub wytwarzać ją z dużą zmiennością.

PGE GiEK przekazała, że kolejnym projektem jest budowa Ciepłowni Gryfino, która stanie się nowym źródłem ciepła. „Jej przekazanie do eksploatacji planowane jest w III kwartale 2026 roku. Ponadto uruchomiono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy bateryjnego magazynu energii w Gryfinie o mocy 400 MW i pojemności nie mniejszej niż 800 MWh” - poinformowała spółka.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej PGE. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw.

Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974 - 1977.Obecnie dysponuje czterema blokami o łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej 908 MWe i cieplnej 91,15 MWt. Elektrownia ta pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska

To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?

„1 mln Polaków może wrócić do kraju”. Oto projekt Biereckiego

»»Prezydent Karol Nawrocki po wizycie w Niemczech: Sugerowałem, by reparacje finansowały Polski System Obrony – oglądaj w telewizji wPolsce24