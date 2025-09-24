Pół miliarda strat Aldi w Polsce! Co ze sklepami?

Niemiecki dyskonter dołożył w ub.r. do swojego biznesu w Polce ponad pół miliarda złotych. Jak informują „Wiadomości Handlowe”, sieć podjęła już decyzję, co dalej ze sklepami w naszym kraju. Czego powinni spodziewać się klienci?

W 2024 roku Aldi odnotował na polskim rynku rekordową stratę netto przekraczającą 518 mln zł. Choć to niezwykle niepojące dane, to w rzeczywistości sprzedaż dyskontera nadal rośnie. „Wiadomości Handlowe” wyjaśniają, że za gigantyczną kwotą stoi kilka czynników: „Spółka przeprowadziła wycenę nieruchomości do wartości godziwej, co w świetle utraty wartości majątku trwałego, wymusiło dokonanie odpisu w wysokości 265 mln zł. Dodatkowo, firma zwiększyła rezerwy na straty z kontraktów leasingu operacyjnego o ponad 33 mln zł. Te odpisy, będące księgowymi korektami, nie świadczą o braku płynności, lecz o rynkowej ocenie aktywów”.

Strata mimo wyższych obrotów

Jednocześnie sieć może pochwalić się wzrostem obrotów netto ze sprzedaży, które przekroczyły w 2024 roku 4 mld zł. W ubiegłym roku operator otworzył 55 nowych placówek i łącznie ma ich już 363. Do końca 2025 roku dyskonter chce przełamać barię 400 placówek.

Jaki los sklepów Aldi w Polsce?

Aldi nie zamierza zwalniać tempa i planuje dalszą ekspansję w Polsce. Już w 2023 roku dyskonter zapowiadał, że do 2028 roku chce mieć u nas 650 sklepów, a w perspektywie dekady – aż tysiąc. W maju dyskontowy potentat ruszył z budową trzeciego centrum dystrybucyjnego w Emilianowie, a docelowo planuje mieć ich w całym kraju sześć. To ambitne plany, które pokazują, że wbrew wszystkiemu sieć pozytywnie patrzy w przyszłość.

Całe morze projektów

Ekspansji mają towarzyszyć rozmaite inwestycje operacyjne i technologiczne, m.in. instalowanie w sklepach kas samoobsługowych. By przyciągać więcej klientów, firma chce rozwijać marki własne i doskonalić asortyment, jednocześnie wprowadzając atrakcyjne promocje. Na wsparcie tych działań dyskonter zabezpieczył zewnętrzne finansowanie, podpisując w lipcu 2025 roku umowę pożyczki na 320 mln euro. To, w przekonaniu zarządu spółki, pozwoli na stabilny rozwój i osiągnięcie pozytywnego wyniku finansowego w kolejnych latach.

Źródło: Wiadomości Handlowe, oprac. GS

