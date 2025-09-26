Ratują żywność na lotniskach

Sieć handlowa 1Minute Smacznego! rozszerza współpracę z aplikacją Too Good To Go, która przeciwdziała marnowaniu jedzenia. Do programu dołączyło właśnie pięć nowych sklepów na lotniskach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach i Poznaniu oraz trzy punkty na dworcach w Zielonej Górze, Bydgoszczy i Olsztynie. W sumie w aplikacji działa już 20 placówek tej sieci.

Klienci mogą kupić paczki-niespodzianki z krótką datą ważności – świeże kanapki, sałatki, wypieki czy gotowe posiłki – w obniżonej cenie. Dzięki temu sklepy ograniczają straty, a podróżni zyskują tańsze jedzenie. Paczki są dostępne tam, gdzie użytkownicy ich potrzebują, czyli w drodze. To wygodne rozwiązanie łączące ratowanie żywności z oszczędnością – podkreśla Anna Podkowińska-Tretyn, szefowa Too Good To Go w Polsce.

Lagardère Travel Retail, międzynarodowy operator, w którego portfolio znajduje się ponad 5 tys. placówek (m.in. sklepy 1Minute Smacznego!), rozwija projekt także w kawiarniach So Coffee i Costa Coffee. Polacy ratują jedzenie także za granicą: ponad 105 tys. użytkowników z kraju kupiło 110 tys. paczek m.in. w Hiszpanii, Norwegii i Włoszech. Z kolei turyści odwiedzający Polskę uratowali tu 92 tys. zestawów.

Źródło: wiadomoscihandlowe.pl; Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

Repolonizacja metodą Tuska: „Serce CPK” w obce ręce!

Wołowina drożeje, eksport rośnie. Co się dzieje?

»»Granica polsko-białoruska otwarta. Nie będzie żadnych odszkodowań dla firm transportowych? – oglądaj w telewizji wPolsce24