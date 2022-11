KAS zlikwidowała "dziuplę" z papierosami z przemytu

Blisko 1,7 tys. paczek papierosów przemyconych z Białorusi znaleźli funkcjonariusze KAS w mieszkaniu w Dąbrowie Białostockiej (Podlaskie). Nielegalny towar trafiał najprawdopodobniej na targowiska; w pobliżu miejscowego bazaru mundurowi zatrzymali dwie Białorusinki, które miały przy sobie po sto paczek papierosów.

Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, budżet państwa straciłby ponad 43 tys. zł - poinformował w czwartek podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Najpierw funkcjonariusze KAS skontrolowali w pobliżu targowiska w Dąbrowie Białostockiej dwie obywatelki Białorusi, które miały przy sobie po sto paczek papierosów pochodzących z przemytu. Idąc tym tropem, mundurowi trafili do mieszkania w pobliżu, należącego do 58-letniej kobiety. Tam znaleźli łącznie blisko 1,7 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Kontrabanda ukryta była m.in. w piwnicy, szafkach z odzieżą a nawet w piekarniku.

Obie Białorusinki oraz mieszkanka Dąbrowy Białostockiej usłyszały zarzuty z kodeksu karnego skarbowego; grożą im kary grzywny. KAS ustala, w jaki sposób papierosy zostały przemycone przez granicę z Białorusi do Polski. Dozwolona ilość w przywozie do kraju, to dwie paczki papierosów do własnego użytku.

PAP/kp