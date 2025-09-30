"To największe oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniono na świecie"

10 lat po porozumieniu paryskim wydobycie paliw kopalnych stale rośnie, a państwa, takie jak Kanada czy Norwegia, nie będą w stanie dotrzymać celów klimatycznych, które same sobie wyznaczyły – wynika z raportu międzynarodowych ekspertów.

W miniony wtorek delegaci na sali obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych siedzieli w oszołomionym milczeniu, gdy prezydent USA ganił ich za doprowadzenie swoich krajów do katastrofy, wyśmiewał gospodarzy za zepsute schody ruchome oraz teleprompter, przedstawiając to jako metaforę – jego zdaniem – bezużyteczności ONZ. Najwięcej złośliwości Donald Trump zarezerwował jednak dla walki ze zmianami klimatu.

To moim zdaniem największe oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniono na świecie - powiedział prezydent USA. Ślad węglowy to mistyfikacja wymyślona przez ludzi o złych intencjach, którzy zmierzają ku całkowitej zagładzie – dodał.

Ślad węglowy odnosi się do całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez osobę, grupę lub produkt, mierzonej w jednostkach dwutlenku węgla (CO2) lub ekwiwalentach dwutlenku węgla. Ten termin został spopularyzowany w połowie pierwszej dekady XXI w. przez firmę reklamową pracującą dla giganta naftowego BP. Zresztą dla Trumpa oszustwem jest nie tylko ślad węglowy, lecz także odnawialne źródła energii, które nazwał „żartem”.

Nie działają, są zbyt drogie – powiedział, chwaląc się, że jego administracja zniosła ulgi podatkowe na czystą energię.

Według niego zielone technologie są „żałosne” i „złe”, a USA zamiast na nie będą stawiały na nowe złoża ropy naftowej, gazu i węgla.

Ambicje a rzeczywistość

Wiele krajów planuje jeszcze większe wydobycie paliw kopalnych w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat. Pokazuje to ogromny rozdźwięk między ambicjami klimatycznymi a rzeczywistością….

