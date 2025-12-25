„Roślinna kiełbaska” wiecznie żywa?

Negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą nad zmianami we wspólnej organizacji rynków rolnych nie zakończyły się szczęśliwym finałem. Powód? Spór o to, czy produkt bez mięsa może nadal udawać „kiełbasę” albo „burgera”.

Parlament Europejski już w październiku uznał, że konsument nie powinien zgadywać, co jest w opakowaniu i zagłosował za ograniczeniem mięsnych nazw dla wyrobów roślinnych. Rada Unii Europejskiej nie była jednak w stanie zająć wiążącego stanowiska, więc temat odłożono na później. Sprawa wróci najpewniej w styczniu, gdy prezydencję przejmie Cypr. Do tego czasu „kiełbaska”, która nie widziała świni nawet na obrazku, może stać spokojnie na sklepowej półce.

Źródło: PE

Oprac. GS