Informacje
To - wbrew pozorom - nie parówki, tylko owoce drzewa... kiełbasianego. / autor: Wikipedia: Bjørn Christian Tørrissen - Own work by uploader, https://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0
To - wbrew pozorom - nie parówki, tylko owoce drzewa... kiełbasianego. / autor: Wikipedia: Bjørn Christian Tørrissen - Own work by uploader, https://bjornfree.com/galleries.html, CC BY-SA 3.0

„Roślinna kiełbaska” wiecznie żywa?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 25 grudnia 2025, 09:40

  • Powiększ tekst

Negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą nad zmianami we wspólnej organizacji rynków rolnych nie zakończyły się szczęśliwym finałem. Powód? Spór o to, czy produkt bez mięsa może nadal udawać „kiełbasę” albo „burgera”.

Parlament Europejski już w październiku uznał, że konsument nie powinien zgadywać, co jest w opakowaniu i zagłosował za ograniczeniem mięsnych nazw dla wyrobów roślinnych. Rada Unii Europejskiej nie była jednak w stanie zająć wiążącego stanowiska, więc temat odłożono na później. Sprawa wróci najpewniej w styczniu, gdy prezydencję przejmie Cypr. Do tego czasu „kiełbaska”, która nie widziała świni nawet na obrazku, może stać spokojnie na sklepowej półce.

Źródło: PE

Oprac. GS

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych