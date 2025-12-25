Zasiłek pogrzebowy: nowe zasady od 1 stycznia

Od pierwszego dnia nowego roku zmieniają się zasady wypłaty zasiłku pogrzebowego. Świadczenie wzrośnie do 7 tys. zł, a procedury mają być prostsze i szybsze. W części przypadków pieniądze trafią do uprawnionych bez konieczności wydawania decyzji przez ZUS.

Najważniejsza zmiana dotyczy wysokości świadczenia, które wzrośnie z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. zł. Co istotne, nowe przepisy wprowadzają także mechanizm waloryzacji – zasiłek będzie podnoszony, gdy skumulowana inflacja przekroczy 5 proc. od ostatniego ustalenia jego wysokości.

Bez decyzji ZUS w prostych sprawach

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, podpisana w sierpniu 2025 roku, upraszcza procedury. Jeśli koszty pogrzebu poniosła jedna osoba – członek rodziny zmarłego – ZUS nie będzie musiał wydawać decyzji administracyjnej. W takich przypadkach wypłata ma następować szybciej.

Kiedy decyzja będzie konieczna

Decyzja ZUS nadal będzie wymagana, gdy koszty pogrzebu pokryło kilka osób lub podmiot, np. pracodawca, gmina, Dom Pomocy Społecznej (DPS) czy kościół. Wtedy zasiłek zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych wydatków, a ZUS ma na to maksymalnie 14 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności.

Szybsze wypłaty i nowe możliwości

Nowe prawo skraca maksymalny termin wypłaty zasiłku z 30 do 14 dni. Wniosek będzie można złożyć bezpośrednio w ZUS lub za pośrednictwem zakładu pogrzebowego. Przepisy dopuszczają też przekazanie pieniędzy na konto zakładu pogrzebowego, jeśli zostanie on do tego upoważniony.

Źródło: ZUS

